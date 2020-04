Pamela Cerdeira se cuestiona si la administración actual tomará medidas, como otros Gobiernos del mundo, para evitar que las personas que no tienen que salir estén afuera.

Es decir, sacar a la policía o a la Guardia Nacional”.

La experta cita a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien reiteradamente ha descartado que se vayan a suspender las garantías individuales o a declarar un estado de excepción.

Finalmente en un país que somos constantemente tratados como niños [...] en este momento es cuando debemos comportarnos a la altura".

Y detalla que si bien los medios de comunicación tenemos una responsabilidad inmensa para comunicar este mensaje, también es tarea de todos los ciudadanos.

Por primera vez nos tratan como adultos, por favor comportémonos como adultos”.

El saldo del COVID-19 en México: 29 muertes y mil 215 contagios

Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó el cierre de fronteras entre Estados Unidos y México, y aseguró que el vecino país no aplicará aranceles a las mercancías mexicanas.

"El acuerdo es no cerrar fronteras y no establecer aranceles a las mercancías mexicanas, cada vez está más integrada la economía, un cierre de frontera no sólo nos afecta a nosotros, sino también a ellos".

Sobre este tema, indicó que se mantienen conversaciones con autoridades de Estados Unidos para evitar que los efectos negativos de la emergencia sanitaria por coronavirus perjudiquen aún más a las dos naciones.

En México, hasta este martes, se han confirmado mil 215 casos de COVID-19 y 29 defunciones. Hay tres estados que son los más afectados:

Estado de México

Ciudad de México

Jalisco

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?