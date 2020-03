En crisis de coronavirus, diputados y senadores siguen actividades

En medio de la crisis mundial del coronavirus, diputados y senadores siguen sus labores cotidianas. Por ello, Pamela Cerdeira revela qué iniciativas han votado en estos últimos días los políticos.

Por ejemplo, en el Senado aprobaron un dictamen para que las plataformas digitales tengan por ley, un 30% de contenido nacional”.

Cerdeira reflexiona sobre este dictamen, que ha generado una serie de críticas dentro de organizaciones civiles.

Las organizaciones civiles han alzado la voz porque no alcanzaría y lo que tendrían que hacer estas plataformas es reducir sus contenidos extranjeros para dar con ese porcentaje”.

La especialista considera que si lo que buscan es incentivar la producción nacional, entonces “deberían dar incentivos económicos y fiscales”.

También aprovecha para analizar lo que sucede dentro de la Cámara de Diputados, donde este jueves se voto a favor del juicio político contra la extitular de Sedesol y Sedatu en la administración de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles.

Si bien Rosario Robles es indefendible, la máxima sentencia que se le puede aplicar es 20 años para no ejercer en ningún puesto público.

Y opina que si los funcionarios siguen trabajando es porque esperan que desde la Secretaría de Salud se emita el comunicado que les permita frenar sus funciones mientras pasa la crisis del coronavirus.

Mientras algunos se encuentran preocupados por contener la propagación del coronavirus, los que siguen trabajando son diputados y senadores, lo cual es sumamente curioso porque sabemos que les encanta irse de vacaciones”.

Coronavirus en México y las medidas aplicadas

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó este viernes que México no ha suspendido los vuelos provenientes de Europa para evitar la propagación del nuevo coronavirus, al contrario de lo anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, pero admitió que estudia aplicar restricciones.

La posición mexicana es no suspender vuelos, esa posición no la hemos modificado, pero lo que sí entendemos es que debe haber distintos tipos de restricciones y entonces estamos en ese diálogo, aunque todavía no tenemos un punto de arribo", dijo Ebrard.

El mandatario estadounidense dijo el viernes que, como parte de los esfuerzos coordinados entre Estados Unidos y México para controlar la propagación del coronavirus, su vecino del sur prohibiría los vuelos procedentes de Europa, que se ha convertido ya en el epicentro de la pandemia.

Pero el jefe de la cancillería mexicana reconoció que dicha medida aún está en diálogo.

