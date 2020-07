"Filtro Peña Nieto", una medida para analizar a la actual administración

A dos años de haber ganado la presidencia en las elecciones de 2018, Andrés Manuel López Obrador presentará este 1 de julio su informe desde Palacio Nacional. Pamela Cerdeira retoma este suceso y dice que una forma de analizar a la actual administración es a partir del “filtro Peña Nieto”.

“En México cuando hablamos de expresidentes nos peleamos por ver quién ha sido el peor”, explica la periodista, y añade que durante las elecciones pasadas muchas personas fueron a las urnas con la esperanza de ver un cambio.

Cuando lo que te lleva a las urnas es la emoción, a dos años de su triunfo cuesta trabajo juzgar las decisiones tomadas sin que esa esperanza nos gané, es por que yo utilizo el “filtro Peña Nieto”.

La experta explica que el “filtro Peña Nieto” consiste en poner cualquier acción, declaración o decisión de esta administración e imaginar qué hubiera sucedido en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Si nuestra sensación sobre el tema cambia cuando imaginamos que lo hizo Peña Nieto, entonces no estamos juzgando por los hechos, sino por la persona”, destaca Cerdeira.

Si yo pongo algunas de las cosas que no me gustan de esta administración bajo el filtro Peña Nieto, en realidad me doy cuenta que pocas cosas han cambiado, salvo la narrativa”.

