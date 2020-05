La facilidad con la que miente el Presidente sobre la violencia a las mujeres

Pamela Cerdeira refuta las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que indicó que el 90% de las llamadas al 911 por violencia hacia las mujeres son falsas y cuestiona su necesidad de hacer menos este tema y su facilidad para mentir.

La semana pasada el presidente López Obrador aseguró que durante el confinamiento no se han producido más actos violentos que en otras ocasiones contra mujeres y afirmó que el 90% de las llamadas por violencia de género al 911 son falsas.

Además López Obrador insistió que en que las familias mexicanas tienen una convivencia en armonía.

Al respecto nuestra analista dice que el dato del Presidente no se sostiene porque “de entrada las organizaciones que están dando información sobre el número de llamadas que reciben para denunciar violencias, son llamadas o casos de violencia comprobados”, explica Cerdeira.

La periodista señala que si uno busca la información de los datos maco, en el informe de las llamadas que recibe el 911 de enero a marzo de este año, comparado con datos desde el 2016, se encuentra que año con año el número de llamadas falsas en total se reduce.

Es más, en este año el número total de llamadas improcedentes no alcanzó el 90%, fue del 77%, y eso no quiere decir que sean falsas, simplemente que no procedían.” Pamela Cerdeira

Cerdeira explica que si tomamos el 23% de las llamadas que sí procedieron, de éstas, el 60% son llamadas relacionadas con temas de seguridad y de ahí poco más de 7% son denuncias relacionadas con violencia intrafamiliar”, explica nuestra analista.

Lo preocupante de que el Presidente salga a dar un dato como éste en el contexto que se vive, involucra dos temas:

La primera es la cuestión de hacer menos un tema que es muy importante y muy preocupante y la segunda, es la facilidad con la que miente”. Pamela Cerdeira

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?