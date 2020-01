"La ideología y las prisas; así toma este Gobierno sus decisiones"

Pamela Cerdeira asegura que hay dos palabras que describen la manera en que toma este Gobierno sus decisiones: la ideología y las prisas.

Las decisiones se toman por las razones equivocadas y se ejecutan de la peor manera” Pamela Cerdeira

La analista enumera una serie de decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como:

La cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto tras una consulta popular favorable al argumento de AMLO para cancelar el proyecto en Texcoco y comenzar a construirlo en Santa Lucía.

La cancelación del Programa de Estancia infantiles que sostenía su funcionamiento entregando 950 pesos mensuales por cada niño inscrito de 1 año y hasta antes de cumplir 4 años. Según establecían las reglas de operación, las tutoras debían dar una cuota de corresponsabilidad acorde a su nivel de ingresos, pero el Gobierno dejó de entregar dinero a las estancias infantiles; en cambio, los padres de familia recibirían directamente mil 600 pesos bimestrales para el cuidado de los niños para que los tutores decidirían llevar a sus hijos a estancias o quedarse el dinero y que alguien más los cuidara.

Echar abajo el Seguro Popular para crear el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), “que no se sabe cómo funciona, que no tiene reglas de operación, pero que ha prometido que nos va a curar a todos y no nos va a cobrar un peso, pero tiene menos recursos que antes”, explica Cerdeira.

Asimismo, enlista acciones como la destitución de la mayoría de los miembros de la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la creación de universidades que no funcionan pero ya se presumen y ni siquiera tienen planteles; echar andar un nuevo sistema educativo que promete más pero con menos recursos.

El problema es que el presidente ahora ha prometido que este año se consolidará su cuarta transformación; es decir, que hará lo necesario para que nadie pueda echar abajo sus modificaciones. ¿A qué se refiere con esto?” Pamela Cerdeira

