Lamentable como terminó el escandalo de Conapred y Chumel Torres

Pamela Cerdeira explica que la forma en que terminó el escándalo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y Chumel Torres fue realmente lamentable, ya que esto llegó a su fin con la renuncia de una mujer encargada de dirigir a la máxima institución para combatir la discriminación en el país.

Esta semana, el Conapred se vio envuelto en una fuerte polémica por la organización de un foro sobre racismo y clasismo en México, para el cual invitó a Chumel Torres, un comediante y youtuber señalado de hacer comentarios discriminatorios por usuarios en redes sociales.

Este escándalo terminó con la renuncia de Mónica Maccise a la dirección del Conapred, “una mujer brillante, capaz y preparada para estar en ese puesto”, describe Cedeira..

Nuestra analista comenta que se manda el mensaje de que se quiere reducir al Conapred a algo pequeño y que dependa de la Secretaría de Gobernación.

Y que a gobierno actual importa luchar contra la discriminación siempre y cuando no se le ponga entredicho.” Pamela Cerdeira

La periodista explica que el ejemplo máximo es la declaración de este viernes de presidente Andrés Manuel López Obrador para que una mujer de origen indígena dirija Conapred.

Lo que está bien, pero al mismo tiempo a las casas que atienden a las a las mujeres indígenas o las afromexicanas se les deja sin ningún recurso.” Pamela Cerdeira

Pamela Cerdeira concluye que "es muy claro el discurso del gobierno, ‘si me importan todos, siempre y cuando no me cuesten dinero, y siempre y cuando no se atrevan a cuestionarme, porque quién manda soy yo dijo’”.

