Leer libros y no comentarios “incendiarios” en redes: Propósitos 2020

En este ciclo que comienza, Pamela Cerdeira reflexiona sobre cuáles podrían ser algunos propósitos de Año Nuevo para el 2020. Estos son algunos de ellos:

Dedicar más tiempo a leer más libros y periódicos, y no los comentarios “incendiarios” en redes sociales”. Pamela Cerdeira, analista.

No discutir con desconocidos, no lo haríamos en el mundo real, no tendría ningún caso hacerlo en el virtual”. Pamela Cerdeira, analista.

Escuchar más y mejor para entender y no para estar pensando en qué contestar”. Pamela Cerdeira, analista.

Entre los propósitos para el 2020, Pamela Cerdeira también suma a la lista el poder "entender que los tiempos de crisis también son tiempos de oportunidad".

Nos obligan a reinventarnos, a salir de nuestra zona de confort, a buscar nuevas opciones y hacernos responsables desde la difusión de las noticias falsas hasta la corrupción”. Pamela Cerdeira, analista.

Y considera que muchas de las cosas que podrían cambiar están en manos de la población.

Entre ellos, la violencia, esa violencia que ejercemos contra las personas que tenemos cerca y contra las que no, se va en cadena hacia otros”. Pamela Cerdeira, analista.

