No es momento para denostar el trabajo de organizaciones civiles

"Es un pésimo momento para seguir denostando el trabajo de la iniciativa privada y la organización civil, porque hoy la realidad ha rebasado esa narrativa que se dicta desde Palacio Nacional", opina Pamela Cerdeira y agrega que "si no fuera por la labor conjunta de empresarios y sociedad, no se podrían cubrir aquellos huecos a los que no está llegando el gobierno".

"Es la iniciativa privada y la organización civil la que construye espacios para poder atender mayor número de personas enfermas de COVID-19, es esa sociedad que junta dinero y se va hacia los hospitales a repartir materiales a los médicos y es esa sociedad civil que trabaja todos los días".

Y aprovecha para compartir el caso de una empresa de transporte que ante la creciente ola de violencia hacia las mujeres durante este aislamiento ofreció su servicio para trasladar a las mujeres hacia los refugios.

Preocupación latente de organizaciones civiles

En medio de la emergencia sanitaria por la COVID-19 y la crisis económica que atraviesa el país, organizaciones de la sociedad civil han evidenciado una gran preocupación ante la posibilidad de que la administración actual reduzca o modifique el presupuesto destinado a una serie de programas, como los relacionados a la violencia de género.

La preocupación latente surge del decreto que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 23 de abril para poder modificar el presupuesto y hacer las reducciones relacionadas al plan de austeridad para enfrentar la epidemia del coronavirus.

Aunque no precisó si hay recortes o aumentos a dependencias, el presidente envió su iniciativa para modificar el artículo 21 Ter. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para poder modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación sin restricciones en caso de que se presentan emergencias económicas en el país.

