Regalazo de Navidad el que le dieron a Manuel Bartlett

Pamela Cerdeira analiza lo declarado por la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, sobre que el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, no incurrió en las faltas administrativas de conflicto de interés y ocultamiento de bienes de las que se le acusaba.

La 4T presentó el día de ayer su 'prueba de fuego' en materia de corrupción y me refiero a la investigación que hizo la Secretaría de la Función Pública sobre Manuel Bartlett después de que la investigación de Areli Quintero revelara que en realidad tiene más propiedades de las que puso en su declaración patrimonial”. Pamela Cerdeira, analista

Entre lo dado a conocer por la SFP está la aclaración de que los bienes vinculados a Manuel Bartlett son de sus hijos, León Manuel y Alejandra Bartlett:

Le preguntaron [a Irma Eréndira Sandoval] si investigaron si los hijos de Bartlett tenían la capacidad de haberse hecho de esos recursos para tener esas propiedades, y la respuesta fue que no, porque ellos no son servidores públicos y no son dependientes económicos de Manuel Bartlett”

Respecto a la empresa que ofrece servicios en materia energética, en la cual Julia Abdala, pareja sentimental de Bartlett, tiene acciones, no se encontró falta administrativa grave:

En el caso de las propiedades a nombre de su pareja, como no están legalmente casados y como no son concubinos aunque llevan una relación de 20 años, pues tampoco tendrían que investigarle”.

Cerdeira opina que Irma Eréndira Sandoval “cerró uno de los capítulos más relevantes en el primer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en materia de corrupción, el caso de Manuel Bartlett".

Después de Bartlett

Eréndida Sandoval anunció que, a partir del próximo año, todos los funcionarios deberán presentar una declaración patrimonial de sus parejas sentimentales.

Y descartó que, en su administración al frente de la Función Pública, se proteja o se blinde a persona alguna.

