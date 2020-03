53 casos confirmados; hay que tomar conciencia por el coronavirus

53 casos confirmados por COVID-19

No hay fallecidos por el COVID-19. Hay 53 casos confirmados y parece que no lo estamos tomando tan en serio. Esto parece la jaula de los locos microbios, porque por un lado las autoridades sanitarias piden no convivir en lugares atestados de gente.

Que nos guardemos en casa. Miren lo que hacen países como Chona, Italia, España. La gente no sale a las calles porque lo que hay que hacer es evitar contagios.

En cambio en México jugamos a puerta cerrada el Cruz Azul contra el América. Pero a unos kilómetros de ahí. 60 mil personas cuerpo a cuerpo porque los irresponsables del Vive Latino no pararon. El presidente hace una gira en Guerrero y la gente se abraza, baila y se besa.

El Gobierno federal oficializó hoy la suspensión de clases de todos los niveles educativos, por el COVID-19, durante el periodo comprendido entre el 23 de marzo y el 17 de abril. Pero no son vacaciones. Es para auto aislarse. Eso es importante. Porque uno critica a los políticos por irresponsables, y uno resulta igual.

Conade dice que el COVID-19 no es emergencia

Hoy en nuestra sección: La Conade y el Coronavirus. A pesar de que el comunicado lo dio Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la salud, durante su conferencia diaria del sábado 14 de marzo, este domingo, la Comisión Nacional del Deporte (Conade) publicó en su cuenta oficial de Twitter que el “Coronavirus COVID-19 no es una situación de emergencia”.

Les digo, el cotorreo en las instituciones está bueno. Y mientras el fin de semana el Papa reza por nosotros en las calles de Roma. Le sacan los trapotes al sol a Donald Trump quien habría querido extorsionar a CureVac, una enpresa alemana a vender de manera exclusica a EUA la vacuna del COVID 19. Pobres estadounidenses, tan lejos de la vacuna y tan cerca de Trump. Vergüenza, pena y rezos.

Impunidad frente al crimen organizado

Ahora, lo que sí está matando es. La impunidad frente al crimen organizado. No es el Coronavirus en Tijuana, Baja California, es la guerra que sufrimos desde hace años.

Fíjense, no hay muerto por Coronavirus, pero sí 371 en lo que va del 2020. Repito: 371. En todo BC hubo 482. Como un datito. ¿Otro? La epidemia de impunidad mató a 5 en el Bar La Típica, de Salamanca, Guanajuato.

16 casos de sarampión en México

Ahí le va. Hay 16 casos de sarampión en México. Todos en la CDMX. 9 son adultos y siete menores de edad. ¿Ya estuvo, no? Y apenas llevamos tres meses del 2020.

En Tiempos Aciagos y Reales. La recomendación: guárdese, auto aíslese, evite contagios, no compre como desquiciado papel o gel antibacterial, llame a la línea de sanidad si tiene síntomas y si no, no colapse Urgencias. Haga lo que los españoles e italianos no hicieron. Prevenga.

