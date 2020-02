Agarran a presuntos feminicidas de Fátima

Agarran a presuntos responsables de feminicidio de Fátima

Los agarraron en La Palma, Estado de México. Se trata de Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera y una línea de investigación es la venganza.

Ambos eran inquilinos de esa familia. No hay aún órdenes de aprehensión. Así que a ver si no se les cae el expediente. No será la primera vez, ¿no?

Ana Gabriela Guevara en problemas

Y mírenla cómo corre. Es Ana Gabriela Guevara. ¿Estará huyendo?

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, confirmó un daño patrimonial superior a los 50 millones de pesos en agravio de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a cargo de Ana Gabriela Guevara Espinoza.

Las prácticas indebidas, entre las que se encuentran facturas falsas, con el pago de viajes a terceros, en los que incluso se triplicaron los costos, generando una afectación patrimonial de 31 millones de pesos, fueron detectadas al llevarse a cabo siete auditorías a la institución deportiva y en las cuales se emitieron 22 observaciones, quedando pendientes de solventar seis. ¡Agárrenla!

Un día sin mujeres

¿Ya conoce la nueva convocatoria? ¿Se va a sumar? Muchas tienen miedo que sus empresas, empleadores o jefes las sancionen.

Ahí se verá quién es quién en la lucha contra las violencias que sufren las mujeres. Y es que activistas lanzaron una convocatoria en redes sociales para realizar un paro nacional el próximo 9 de marzo para que, esa fecha, sea #Undiasinmujeres.

En este paro se está convocando a que las mujeres y las niñas no salgan a la calle, no compren nada, que las niñas no vayan a la escuela, que las maestras no asistan a dar clases, que las mujeres trabajadoras no asistan a sus empleos, que no se usen servicios de plataforma por celular como pedir taxis, medicamentos a farmacias o comidas rápidas.

Esta es la convocatoria. Este paro se daría un día después de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, que se está convocando para salir desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la capital de la República.

Manejando patrulla con uno de sus talentos

¿Un policía manejando la patrulla con uno de sus talentos? Qué escándalo. Y aunque a veces parece que así manejan las patrullas, todo resultó una broma.

Denuncian a motociclista que acosaba en CDMX

Y esto pasa todos los días en México. Es un ejemplo en la CDMX.

Son imágenes de la usuaria @DacyaDom. Se trata de un motociclista que fue denunciado a través de redes sociales por acosar sexualmente a una mujer que caminaba por calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

