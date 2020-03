Agreden a enfermeras por miedo a ser contagiados

Medidas extremas ante COVID-19

1094 casos confirmados en México. 28 muertos. Y ayer esto acordó el Consejo Nacional de Salubridad.

Pero la que sí propuso medidas extremas es la que claramente se ha diferenciado de cómo reacciona la 4T federal. Ella es Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno de la CDMX.

Mire. Si usted es de los privilegiados que se puede quedar en casa ¡quédese en casa! No sea como este chilango irresponsable.

Siguen las incongruencias de Barbosa

Y continúa la miserable comedia del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.

Ese no es Miguel Barbosa. Ese tampoco es Barbosa. Ese tampoco es la Tartamuda, no, él sí es, pero no es Barbosa. Llega ahora con otro chiste que ojalá tenga el valor de contarle en la cara a una madre que entierra a su hijo por COVID-19.

A ver si así de chistosito sigue cuando ya nadie le crea sus conferencias burlones, socarronas y sornas en medio del dolor que pasa Puebla y México. Y ojalá que Adrián Uribe tampoco le dé chamba.

Enfermeras agredidas en Jalisco

Inaceptable. Enfermeras en Jalisco son agredidas por choferes de unidades de transporte público.

Las bajan por pánico a ser contagiados. Y a una le echaron cloro sus vecinos. La ignorancia y el pánico causan daño a quienes están dando la vida, literal, la vida, por nosotros. Y mire cómo las estamos tratando.

Edith Mujica Chávez, presidenta de ejecutiva de la Comisión, señaló que situación va desde prohibirles el servicio de transporte y privado, hasta agresiones físicas de manera directa, según los medios nacionales. Algunas tendrán que vestir de civil. Sí, el México que también puede ser impresentable.

Sigue la delincuencia en el Edomex

El virus de la impunidad y la delincuencia sigue cundiendo en el peligrosísimo Edomex.

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que tres pasajeros se avientan de una unidad de transporte público que va en movimiento, debido a que eran asaltados por un sujeto que permaneció a bordo de la camioneta. Es la carretera México-Texcoco, a la altura de San Vicente Chicoloapan, en el Estado de México.

Los usuarios lograron someter y detener al ladrón, sin embargo, segundos antes el asaltante disparó contra otro de los pasajeros. Los heridos fueron atendidos. Y los asaltantes seguramente serán liberados.

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?