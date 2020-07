¡Un banquete! Águila logra pescar a un tiburón bebé

Águila logra pescar un tiburón bebé

Banquete el que se dio esta águila luego de que pescó, mire, un tiburón bebé. El ciclo de la vida, la cadena alimenticia.

Termina la verdad histórica de Ayotzinapa

Se acabó la verdad histórica, histérica e histriónica de Jesús Murillo Karam sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa. ¿Se acuerdan? Y así respondió el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Además anunció órdenes de aprehensión y fichas rojas. Pero ahí no pararon las noticias desde la Fiscalía General de la República. Adivine quién aceptó ser extraditado. Sí, ese.

Ocultan datos sobre camas disponibles en Querétaro

Sobre el COVID-19: Hay 226 mil 089 contagiados en México. Ya son 27 mil 769 personas que han muerto según reportes oficiales.

Y mire nomás. Julio César Ramírez Argüello, Secretario de Salud de Querétaro, aseguró que ocultó datos sobre camas disponibles en hospitales de su entidad porque notó el aumento del número de casos de COVID-19 en la Ciudad de México y el Estado de México.

Integrantes del CJNG agreden a taxista

A los criminales nadie los castiga en Veracruz. Ni las autoridades municipales, estatales, no federales. Ya no hablemos de los jueces. Mire cómo sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tablearon a un taxista por no dar información sobre si había elementos de la Guardia Nacional en la zona.

Accidente con ciclista involucrado

Hay casos de ciclistas atropellados. Pero otros de ciclistas ebrios atropellando alcaldes.

Mire lo que pasó en Hasselt, Bélgica, cuando el alcalde Steven Vandeput da una entrevista. Por qué me ponen postes humanos en medio de la entrebici.

