Amanecen esculturas con cubrebocas enormes

332 muertos por coronavirus

Hay 5 mil 14 casos confirmados en México de contagio por el Covid-19, 332muertos y 9 mil 341casos sospechosos.

Desmienten a Eugenio Derbez

Y Eugenio Derbez grabó este video en el que el médico Faustino Ruvalcaba le habló por teléfono y desesperado le pidió ayuda para denunciar la falta de material por la grave situación que actualmente se vive.

Y el IMSS, cuyo director nomás no aparece, no explica nada y se hace el. Así. El IMSS de Baja California le respondió al actor que se trataba de una noticia falsa, pues la clínica señalada cuenta con los insumos necesarios que, que no es cierto, que son puras fake news las de Derbez. Que oigameno, que cállese, no me interrumpa, que en el IMSS no pasan esas cosas, uyuyuy.

Pero luego habló el gobernador de BC, Jaime Bonilla y dijo esto.

“Y vengo a un video que se transmitió ayer, de una personalidad muy conocida donde hace una serie de señalamientos y tenemos que reconocer que, de esos señalamientos, muchos de ellos son ciertos, hay algunos que no son precisos, tal vez porque la información que le dieron a esta persona dijo lo que le dijeron, creo que hay unas imprecisiones, pero el fondo es cierto, sí ha habido un descuido por parte del seguro social, cuando menos aquí en Baja California.”

“Obviamente (el IMSS Baja California) me preocupa más que nunca, es que los mismos médicos están cayendo como moscas”

Y esta situación no admite politiquerías. No puede ser que nuestros médicos caigan sin que el IMSS o cualquier institución responsable hagan algo por ellos.

Esculturas con cubrebocas

Es tiempo de concientizarnos. Por eso: Benito Juárez, Francisco Villa y Valentín Gómez Farías, bueno, sus esculturas, amanecieron con los rostros cubiertos por cubrebocas enormes, al igual que algunos otros bustos ubicados en el Parque de los Venados, y la cabeza Olmeca del Parque Hundido, en la alcaldía Benito Juárez.

Ora nomás falta que se pongan las pilas: El Ángel, La Diana y las Torres de Satélite.

Policía discriminador

En el México discriminador. Por qué lo somos. Nos quejamos de Trump pero me cae que somos peores, hay un caldo de cultivo para que ocurra esto. Es un neolonés que no se quedó en casa y un policía coahuilense discriminador.

Si discriminamos a pobres, mujeres, mujeres indígenas, ancianos, obvio que esto iba a ocurrir. Porque no hay tragedias que nos eduquen o sensibilicen.

Jaime Rodríguez El Bronco, gobernador de Nuevo León, se comunicó con su colega de Coahuila, Miguel Riquelme, quien se disculpó con los de Nuevo León por las palabras que uso el elemento. Él lo grabó. Cuántos casos más no ocurren así.

Descubren a familia que trasladaba a un fallecido

Militares en un retén militar en Guayaquil, Ecuador, fueron sorprendidos al descubrir que una familia trasladaba a un hombre que iba dormido, pero en realidad estaba muerto por. Covid-19.

Propagación en el supermercado

Tome sus precauciones, sea más inteligente que el virus. Así se propaga en el supermercado.

Nueva agresión contra reportero

Una nueva agresión contra reporteros en México se presentó este fin de semana en el país, el periodista Juan Nelcio Espinoza fue atacado por un hombre con un hacha, luego de recibir el alertamiento de una persona que estaba alterando el orden en Piedras Negras, Coahuila, este sábado.

Mientras se llevaba a cabo la embestida del agresor contra el reportero, elementos de la policía municipal de Piedras Negras llegaron al lugar, por lo que de inmediato se puso bajo custodia al atacante, así como a una mujer.

Sin reporteros los ciudadanos se quedan sin información, y sin información la ciudadanía pierde poder.

