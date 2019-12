Cambios en el equipo de AMLO, Raquel Buenrostro es líder del SAT

Transfirieron dinero a empresa de García Luna

En unos días Genaro García Luna será trasladado a la Corte de Brooklyn. Allá donde los gringos que antes lo amaban ahora lo quieren refundir.

Aquí en el país donde ya dijeron que no lo van a investigar, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anda tras el olor de miles de millones de pesos que fueron de la Secretaría de Gobernación (Segob) a una empresa de Genaro García Luna.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, reveló ayer que durante el sexenio de Felipe Calderón se transfirieron 2 mil millones de pesos de la Segob a una empresa, que a su vez desvió 24 millones a una compañía del ex Secretario de Seguridad Pública.

Cambios en el equipo de AMLO

El Presidente López Obrador designó a Raquel Buenrostro como titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Es el lugar que ocupaba la ahora ministra de la SCJN, Margarita Ríos Farjat.

Y la Oficialía Mayor quedará Thalía Lagunas Aragón, quien se desempeñaba en la Coordinación Técnica de la Presidencia.

Automóvil cae de puente del Edomex

Durante la madrugada de este miércoles, un automóvil que presuntamente iba a exceso de velocidad perdió el control y cayó de los puentes de Tollocan, a la altura de Torres Bicentenario en Toluca, Estado de México.

Renunció luego de ganar una pantalla

Adriel García, quien relató mediante un post en sus redes sociales, el día de la posada de su trabajo ganó una pantalla de 50 pulgadas.

Bravo.

Nomás que avisó porque el hombre apenas llevaba 5 días laborando en esa empresa y después de aquella fiesta decidió ya no presentarse más a su trabajo.

Y esta es la cara que puso el que lleva más de 40 años trabajando y nunca se ha ganado nada en la posada...

"Me metí a trabajar apenas el lunes y me dijeron que si quería ir a la posada el sábado y que voy y me ganando la de 50 jajajaj lo que no saben es que ya no iré el lunes", escribió.

Muy mexicano.

Siguen las burlas hacia himno feminista

Y la culpa sí fue de él. Un estudiante argentino (Tomás Vidal) pensó que era buena idea que su celebración de graduación lo hiciera disfrazado de una mujer víctima de feminicidio, con mensajes a favor del aborto, la leyenda "la culpa no era mía", el himno feminista que ha dado la vuelta al mundo, todo en tono de burla para celebrar que se estaba graduando de la carrera de Comercio Internacional.

