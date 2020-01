Celebran cumpleaños con temática de narcotráfico

Guardia Nacional enfrentó a migrantes

La policía migratoria de Donald Trump, mejor conocida como Guardia Nacional Mexicana, se enfrentó con migrantes en la frontera sur del país.

Además, migrantes cruzaron a pie el Río Suchiate. La encomienda del gobierno mexicano es no permitir que los migrantes lleguen a la casa del patrón.

Las imágenes de ayer nos obliga a pensar en otra que indignó al mundo. Cuando en 2015 una periodista húngara le puso el pie a un padre migrante que corría con su hijo en una caravana de sirios e iraquíes.

Segunda comparecencia de García Luna

21 de enero el día de la segunda comparecencia de Genaro García Luna ante la Corte Federal de Brooklyn, en NYC, EU.

Mientras tanto los espectadores en México. A ver si no se le atoran las palomitas por el susto. Capaz que lo embarran.

Accidente en CDMX

Accidente en Circuito Interior de la CDMX. Un auto se estrelló contra trabajadores que rehabilitaban la vía. Entre los muertos está un trabajador.

Cumpleaños con temática de “narcos”

Padres que organizan fiestas de cumpleaños así.

Es un pastel que dice "La Sicaria", y con invitados supuestamente "secuestrados", una niña festejó aparentemente su cumpleaños número 10 con temática de narcotráfico en Culiacán, Sinaloa.

Los invitados se colocaron cinta adhesiva en la boca y en manos, simulando haber sido "levantados". La particular celebración, rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Cancelan compra de un dron en Nuevo León

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, canceló la compra de un dron que costó 57 millones de pesos y que iba a servir para labores de seguridad pero que nunca operó.

¿Y por qué lo canceló? No por cuidar el dinero de los neoleoneses, no porque es una compra ridícula, sino porque no quieren que, cito, “lo joroben”. Un gobernador muy jorobado por los medios y sus jefes, los ciudadanos.

