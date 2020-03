Chocan trenes en el Metro de la CDMX

Oiga, Doctora ¿Y ahora qué? Chocaron dos trenes en el Metro. Un muerto y por lo menos 40 heridos. Fue el tren 33 el que impacto de reversa al 38 en la estación Tacubaya de la Línea 1.



Momentos antes del impacto, el tren que estaba en la estación cerró sus puertas y de inmediato volvió a abrirlas; el convoy apagó su funcionamiento, interrumpió la ventilación y parte de su alumbrado interior. Segundos después el tren que venía de reversa se impactó y recorrieron encimados ocho metros. Recuperan las cajas negras y en unas semanas nos dirán qué pasó.

Municipios con bloqueos

No salimos de una cuando ya nos metimos en otras, caray. Quién manda aquí, preguntaron en Celaya, Guanajuato.



Pues las instituciones no. Se prendió el infierno gobernado por grupos criminales ante la mirada impávida de las auoridades que están de adorno.



De adorno. Así: De adorno. Siete municipios con bloqueos. Qué provocó esto: los operativos para lograr la detención del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, conocido como El Marro, que provocaron bloqueos, incendios y ataques en 11 diferentes puntos de Celaya y carreteras aledañas.



Luego de que en redes sociales circulara la versión de que El Marro había sido detenido, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, informó que era falso.



Espero que no haya sido un Culicanazo. Ya ves que los agarran y luego de que los amagan con bloqueos y balaceras, los liberan.

Matan a la única jirafa blanca

Miserable raza humana. Somos una plaga. Somos peores que el maldito Coronavirus. Cazadores furtivos han matado a la única jirafa blanca de Kenia y su cría, cuya singularidad causó sensación a nivel mundial cuando fueron vistas por primera vez en 2017.



El gerente de la reserva situada en el condado de Garissa, al este de Kenia, Mohammed Ahmednoor, se supo que hallaron los esqueletos de los animales tras una larga búsqueda.

Es interrumpido por su perro

Hay de humanos a humanos. Hay de interrupciones a interrupciones. Mire nomás. Durante un evento oficial, el presidente de Irlanda, Michael Higgins, fue interrumpido por su perro para que le rascara la panza.



Que hermoso perro. Muchos funcionarios públicos mexicanos hacen lo mismo. ¿Rascarle la panza a sus perros? No. Detienen la vida mientras ellos mismos se rascan las barrigas.

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?