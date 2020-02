Comando ataca a escoltas de gobernador de Chihuahua

Camioneta cae del segundo piso del Periférico

Así voló una camioneta conducida a exceso de velocidad. Una camioneta Mazda cayó del segundo piso del Periférico a la altura de Paseo Echegaray en dirección a las Torres de Satélite la tarde de este domingo. El estado de salud del conductor que salió volando, se desconoce.

Cuidado al rey de los mireyes

Y miren lo que pasó en Yucatán. Al país se lo estará cargando la minchada, pero miren en qué empleamos a la Guardia Nacional.

En cuidar al rey de los mireyes. Roberto Palazuelos. La Guardia Nacional tuiteó que investigará el asunto y dará con los responsables.

Robo en transporte público

Las cámaras de seguridad en el transporte público se han vuelto alimento de voyeristas.

Uno ve cómo asaltaron, pero eso no significa que ya no se repetirá o que capturarán a los asaltantes. Y en esta ocasión el ratero no llegó a pedir, sino a robar.

Conductor graba falda de una pasajera

Este es el momento en el que un conductor de Didi, graba por debajo de la falda de una pasajera.

Ocurrió en el Estado de México. Luisa se llama la pasajera y Carlos Alberto el chofer. Ella pensando en su hija y cuidándola, mientras que este pervertido grababa.

Rompen cabeza del águila del hemiciclo a Juárez

Un joven de 26 años rompió la cabeza del águila republicana del hemiciclo a Juárez. Le esperaría 10 años de cárcel.

Atacan a escoltas de gobernador

Un comando atacó con armas largas a dos escoltas del gobernador Javier Corral, quienes estaban asignados a vigilar la residencia del mandatario, ubicada en la capital del estado. Hay tres detenidos después de una persecución en plena ciudad de Chihuahua.

Lo bueno que tiene quien lo cuide. En cambio los mexicanos de a pie que pagan esas escoltas a la buena de Dios.

