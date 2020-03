Coronavirus asustando a las bolsas del mundo

Pérdidas por paro Un Día Sin Mujeres

De 34 a 37 mmdp el impacto del paro. Hubo 60% de ausentismo. Fue como un 50% de pérdidas por un día de ventas.

El impacto, según varias organizaciones sociales, fue 20% mayor. Hubo mujeres que no pararon, porque no pudieron, porque no las dejaron. Por ellas y para ellas nuestra solidaridad y exigencia de que esto acabe.

Alcalde se burla del paro de mujeres

Un ejemplo de machitos en el poder. El alcalde del municipio chiapaneco de Cintalapa, José Francisco Nava, se burló este lunes del paro de mujeres.

Y luego dijo esta insensibilidad. ¿Ojalá le toque? ¿Una violación, un feminicidio, que lo desollen? ¿Con eso se ríe? Se ríe porque no hay quien los castigue por ser machos en el poder. Vean al subdelegado del ISSSTE en Michocán, José Manuel Mireles, quien después de decir esto.

Y esto. Recibió el contundente, implacable y podrroso castigo de la SFP de 5 días de descanso. Qué chulada. Vacaciones pagadas para echar la flojera.

Asesinan a otra mujer, ahora en Guanajuato

Por impunidades como estas se normalizan violencias como esta. Así de simple: se normaliza las violencias porque matar a una mujer con la palabra y a balas no tiene consecuencias.

En Salamanca, Guanajuato, amigos y familiares despidieron a la joven Nadia Rodríguez Saro Martínez, estudiante universitaria de 23 años, asesinada la madrugada del domingo cuando regresaba a su casa después de asistir a una fiesta.

Ella había publicado un mensaje dirigido a sus padres y hermano suponiendo que la siguiente víctima de feminicidio, sería ella.

Detienen a hombre seis meses después

¿Se acuerdan de este tipo? Seis meses después las autoridades de la Ciudad de México detuvieron al hombre que aventó a una mujer cuando ella paseaba a sus perros en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Es Carlos Antonio Gómez, alías El King, quien atacó y amenazó a una mujer de la colonia 5 de Mayo, en septiembre pasado.

Coronavirus afecta al mundo

Coronavirus asustando al mundo. Y Putín peleando con Arabia Saudita.

A falta de acuerdo entre Rusia y la Organización de Países Exportadores de Petróleo, los precios del petróleo están en el sótano. Las bolsas han caído en Asia, Europa, EUA y por su puesto las de México. Semana negra para el gobierno de México.

La crítica: falta de empatía con el feminismo, falta de atención a las alertas de la iniciativa privada, necedad en el gobierno. ¿Qué lección aprendimos? ¿Qué lección han aprendido?

¡Denuncia en Uno!

