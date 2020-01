Coronavirus tiene de cabeza al mundo

Casos de Coronavirus

Y sobre el virus que trae de cabeza al mundo. El nuevo coronavirus detectado en China no tiene el potencial de causar una epidemia tan grande como la de la influenza en 2009. Aunque ya se registró el primer caso en continente americano.

Un hombre de unos 30 años fue hospitalizado en Everett, en el estado de Washington, tras haber contraído el nuevo coronavirus chino.

En China se registran al menos nueve personas en la provincia de Wuhan, en el centro de China, donde inició el padecimiento. Y contando.

Por cierto, un médico chino que investigaba el brote de un misterioso nuevo virus en el centro de China informó que está infectado.

Wang Guangfa, quien dirige el Departamento de Medicina Pulmonar en el Primer Hospital de la Universidad de Pekín, formó parte de un equipo de expertos que a principios de este mes visitó Wuhan, donde surgió el coronavirus. Se reporta estable.

En México hay casos sospechosos, pero no están confirmados, según la Secretaria de Salud federal.

Portación de prima prohibida ¿Existe?

¿Alguien sabe si existe el delito de portación de prima prohibida?

Y es que se armó el escándalo contra la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, quien admitió ser prima de Guadalupe Hernández Hérviz, La Jefa, quien de acuerdo con lo señalado por investigaciones de la SEIDO, era la segunda en la estructura criminal encabezada por Hernán Martínez Zavaleta, El H, detenido en Tabasco en julio de 2017.

¿Se le encarcela por eso? ¿No puede ser servidora pública? El foco debe estar en sus acciones, a ver si beneficia a su prima, pero si no, ¿cuál es el delito que se persigue?

Si de por sí, no me imagino cómo serán las cenas navideñas, eso es tensión y no marranadas.

México ya es el país en el que matan policías

En lo que llevamos del 2020, al menos 37 elementos de seguridad fueron asesinados en el país. No estamos contando a los desaparecidos, ni los asesinatos que no se denuncian. Rotos hasta de policías. Ese es el tamaño de la barbarie.

Prisión preventiva para asesinos de policía

Ahí está el policía de Morelos que perdió frente a los maleantes.

La Fiscalía del estado de Morelos informó que dos de los asesinos de un policía auxiliar que intentó frustrar un asalto en una tienda de conveniencia de Morelos, fueron detenidos y este fin de semana comenzará su proceso.

Se dictó prisión preventiva a Luis Fernando “N” y Juan Carlos “N”, presuntos asesinos de un policía en Cuernavaca, quien intentó frustrar el asalto a una tienda.

Dueño de una cancha de futbol deja mensaje a delincuente

Y sin policías, no hay sociedad que garantice el respeto a las leyes. Por eso no queda más que tomar la crisis con humor.

En Torreón, Coahuila, dueño de una cancha de fútbol y harto de que de a tiro por viaje lo asalten resolvió la situación de esta manera:

“Estimado señor ladrón: ya van 4 veces que te metes a robar en mi negocio en 4 meses. Yo sé que no vas a cambiar tus costumbres; pero solo te pido que no tumbes la puerta, me sale más cara la reparación de los daños que causas que lo que te robas. Mejor déjame una nota para dejarte tus bebidas y tus botanas afuera del local para que batalles menos. Al fin la Policía de Torreón no hace su trabajo. Tú lo sabes”, escribió en una lona a las afueras de su negocio.

Qué divertido. Qué chistoso, ¿verdad Policía de Torreón? ¿Ustedes también quieren que les dejemos botanas afuera de los negocios?

Malgasto de anteriores administraciones

Ni a cual irle. Para los que defienden a ultranza al Seguro Popular y critican a impresentable Insabi, ahí les van estos datitos.

Bajo el mandato de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, las entidades malgastaron al menos 77 mil millones de pesos que estaban asignados al sector salud, particularmente al Seguro Popular, de los cuales no se sabe en qué fueron destinados.

Hasta los ratas más ratas del planeta se ruborizan. Qué tamaño de ratas, oigan. Esto fue asegurado por la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA).

