Detienen a un menor de edad por conducir con armas largas

¿Cuál es la jiribilla contagiosa de la semana? Pues ya ve que Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, empezó diciendo que la curva era en mayo, luego en junio, luego que en julio. Pues ya se lo traen de bajada, porque no importa cuando oiga esto, siempre estaremos en la curva de la epidemia.

Pero su jiribilla fue esta. Qué chistoso, se nota que usted es el único que se divierte. Ya son 146 mil 837 contagios confirmados por el gobierno. Siguen creciendo las muertes que ahora hemos rebasado las 17 mil 141. Hay 52 mil 636 casos sospechosos. 108 mil 110 se han recuperado.

Semáforo Covid en varios estados

Y el semáforo para el regreso a la nueva anormalidad parece que está descompuesto. Un semáforo por estado tiene el gobierno federal, pero cada estado prende la luz que quiere y esto ya parece más que semáforo estrobo de fiebre de sábado por la noche. Unos estados amanecen hoy en semáforo naranja.

El fin de semana la CDMX anunció que estamos en tránsito al semáforo naranja. Pero ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no, que esa luz no cambia de color si no se bajan los internados en los hospitales.

AMLO hace gira por varios estados

Y el presidente hará la gira del semáforo: porque recorrerá esta semana estados que tienen el semáforo en rojo: comienza en Veracruz y le sigue Tlaxcala, miércoles estará en Puebla, jueves en Hidalgo y el viernes en Morelos. Puro contagiadero.

Detienen a menor por conducir con armas largas

Y ahí le va Guanajuato. Un menor de edad fue detenido, no con experimentos científicos para salir de esta pandemia, no con telescopios para estudiar es espacio exterior, no con obras de arte para demostrar su talento y hablar junto con su generación. No. El menor de edad fue detenido mientras conducía una camioneta con 10 armas largas, 39 cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico, en las inmediaciones del municipio de Celaya.

Asalto en Hidalgo

Estas son imágenes fuertes. Es un asalto en Tula, Hidalgo, ocurrió el 17 de mayo y todo por un celular.

Denuncian fiesta callejera de patrullas

Una usuaria de Twitter denunció que tres patrullas pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SCC-CdMx) participaban en una fiesta callejera en la colonia Doctores, de la Alcaldía Cuauhtémoc. Chulada, siempre en vigilia y crudos.

Falleció Aarón Padilla

Murió Aarón Padilla. El exfutbolista y exdirectivo de 77 años de edad presentó problemas respiratorios derivados de COVID-19.

Hace tres días, su hijo, Aarón Padilla Jr. confirmó que el exmundialista en Inglaterra 1966 y México 1970, se encontraba grave. Descanse en paz.

