Fallece policía que estuvo en el Vive Latino

Aumenta número de muertos por coronavirus

Hay 2143 casos confirmados en México de contagio por el Covid-19, 94 muertos y 5209 casos sospechosos.

Instalan hospital móvil en Morelos

Previo a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Morelos, un hospital móvil fue instalado en la unidad deportiva El Centenario, de Cuernavaca, pero no para atender pacientes ni para recibir al presidente sino para que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo grabara un spot.

No me extraña que hagan eso. Todo en el gobierno de Morelos parece falso. Y recuerde, no son vacaciones. Si tiene días de descanso, quédese en casa.

Salga de casa solo si es urgente

Si hace trabajo desde casa, hágalo sin salir a menos que sea urgente. Mire lo que pasó en Nayarit. El gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría García, acusó a personas residentes de Jalisco que están contagiadas con COVID-19 de haber acudido como turistas al estado.

Y es que, ¿se imagina? La gente cuidándose y de repente llegan irresponsables a vacacionar y contagiar. Así pasó en España e Italia.

Les pareció bonito ir a las vacaciones mientras pasaba esta tragedia. ¿Y qué sucedió? Dispersaron los contagios. No se vale.

Policía fallecido por COVID-19 estuvo en Vive Latino

Y aunque muchos aseguran que no hubo contagios durante el Vive Latino que se empeñaron en hacer en la CDMX, hoy se sabe que un policía fallecido por Coronavirus trabajó el pasado 14 y 15 de marzo en el operativo de seguridad del festival Vive Latino. Después del evento, no participó en ninguna otra acción, ya que se encontraba enfermo.

Según la propia SSC, el agente, quien fue identificado como Segundo Santillán, estaba adscrito al Sector Nápoles. Comenzó a presentar problemas de salud el 27 de marzo, casi dos semanas después de celebrarse el Vive Latino.

Violan a niña en plena cuarentena

Cuando decimos que las mujeres y niños están en riesgo en pleno aislamiento, es porque lo están.

Tal vez con tanto pánico y la narrativa del Covid-19, se haya difuminado entre estas noticias las exigencias de las mujeres por vivir, por su seguridad y por la justicia.

Miren a lo que me refiero. En plena cuarentena por el coronavirus una niña de 13 años fue violada y asesinada en su casa en Nogales, Sonora

Fue el 2 de abril cuando Ana Paola de 13 años fue asesinada. El feminicidio ocurrió en su propia casa.

Tigresa con coronavirus

Miren esto. Una tigresa del Zoológico del Bronx en Nueva York dio positivo a la Covid-19, dijo la institución el domingo, y se cree que contrajo el virus de un cuidador que no presentaba síntomas en ese momento.

La tigresa malaya de cuatro años llamada Nadia, junto con su hermana Azul, dos tigres de Amur y tres leones africanos desarrollaron tos seca y se espera que se recuperen por completo, dijo el zoológico en un comunicado.

Donan miles de cubre bocas a reclusos en EU

Pocos lo hacen, pero hay que pensar en quienes están en las cárceles. No solo porque son población de riesgo, sino que en México hay hombres y mujeres inocentes que padecen al sistema miserable de justicia y los tienen detenidos por delitos que no cometieron. O porque hay gente pobre que no tienen dinero para defenderse. O porque no han recibido sentencia. O porque las condiciones carcelarias no son las dignas.

En EU, los raperos Jay-Z y Meek Mill, a través de su organización Reform Alliance, hicieron la donación de 100 mil cubre bocas destinados a los reclusos y personal de algunas prisiones de Estados Unidos

Las máscaras quirúrgicas serán enviadas a la penitenciaría del estado de Mississippi así como el Departamento de Correcciones de Tennessee, también para la Correccional de Rikers Island de Nueva York, ésta última con mayores afectaciones pues tiene más de 400 casos positivos.

Ayudemos a los más vulnerables, sin prejuicios.

