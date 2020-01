Familia Morena se agarra a golpes por dirigencia

Realizan Caravana por la Paz

La Caravana por la Paz, la Verdad y la Justicia. Encabezada por los hermanos LeBaron y Javier Sicilia.

No se reunieron con el gabinete se seguridad. El presidente no los recibió y ellos entregaron una bandera llena de sangre, baleada, documentos con propuestas de cómo resolver la situación.

Se agarran políticos de Morena

Y mientras las víctimas mueren, desaparecen, ruegan justicia y gritan por paz. Los políticos disfrutan del poder.

El fin de semana la familia Morena se agarró a catorrazos sin poder elegir dirigencia nacional.

Se parecen al PRD. ¿Morena se hundirá como se hundió el PRD? Eso parece.

Mujer devuelve 8 mil pesos

Noticia de ocho columnas. Sí hay mexicanos honrados. ¿No me creen? Miren.

Se llama Patricia, es una trabajadora de un supermercado mexicano y fue recompensada con mil pesos después de que devolviera una cartera extraviada que contenía 8 mil pesos. Repito, devolvió 8 mil pesos.

La empleada, quien labora en un supermercado ubicado en la Unidad Nacional de Ciudad Madero, en Tamaulipas, halló la cartera de una mujer y de inmediato la entregó al área de atención a clientes por si alguien acudía a reclamarla.

La dueña la reclamó. Y el milagro sucedió. ¿Milagro o costumbre en una mexicana ejemplar?

Se vuelve viral al entregar pedidos de comida

Ojalá que algún día esto deje de ser noticia, porque sea normal que las personas con discapacidad vivan, trabajen y las ciudades y comunidades se adapten a ellos y no al revés.

En Morelia, Michoacán, Dany Márquez se volvió viral al entregar pedidos de comida mediante aplicación.

Admiración y respeto fue lo que se expresó en las redes sociales. Muy bien. Respeto, urgen las comunidades de personas con discapacidad. Admiración, sin duda. Pero eso no basta. En un país como este donde se les discrimina, no solo hay que respetarlos y admirarlos, sino arreglar las banquetas y transporte público, en general, adaptar las ciudades para que puedan vivirlas y no obligarlos a que ellos se adapten a las ciudades que no son amigables, respetuoso e inclusivos con ellos.

Chofer atropella a un grupo de policías

El chofer de una combi atropelló a un grupo de policías que se encontraban en un operativo, a la altura del kilómetro 24 de la carretera Villa del Carbón-Nicolás Romero de la colonia Concepción en el municipio de Villa Nicolás Romero.

Ocurrió el sábado cuando una de las combis era manejada a exceso de velocidad. Atropelló a dos elementos. Uno de ellos falleció.

Autoridades víctimas de ellos mismos, de su desdén y complicidad. Y si esos policías eran ejemplares, fueron víctimas, justos que pagaron por pecadores.

