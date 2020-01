García Luna ya está negociando en EU; busca un acuerdo

Buscan a Jordi Segarra Tomás

La Fiscalía General de la República (FGR) anda tras los huesitos de Jordi Segarra Tomás, acusado de lavado de dinero y quien era consultor político y estratega de campañas electorales que trabajó para el PRI para las elecciones de Alfredo Del Mazo en el Edomex; Miguel Riquelme en Coahuila y Manuel Cota en Nayarit.

El principal indicio que tienen las autoridades federales es un depósito de 36 millones de pesos que realizó AHMSA a la empresa EECJS, propiedad de Segarra.

Los ingresos y depósitos discrepan con sus reportes declarados ante Hacienda.

Eran los tiempos de Enrique Ochoa como líder del PRI en 2017.

¿Se acuerdan de Ocho, hoy diputado? Este era Ochoa cuando dirigia el PRI: Qué bonita es la memoria.

García Luna busca llegar a un acuerdo

El ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está en negociaciones con fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos para llegar a un acuerdo judicial en torno a la acusación criminal que enfrenta por narcotráfico.

Sí, para declararse culpable y salpicar a quienes tenga que salpicar.

En un documento conjunto publicado el lunes en la Corte federal del Distrito Este de Nueva York, tanto los fiscales federales de EU como García Luna y su defensa aseguran haber entrado en negociaciones el 3 de enero y que se reservan el periodo hasta el 21 de enero para dichas pláticas.

Van contra organización religiosa

Y que se agarren los Legionarios de Cristo porque les viene una santa investigación.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que hay una investigación contra la organización religiosa Legionarios de Cristo y su vínculo con Martha Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox.

Además, afirmó que existen indagatorias contra seis organizaciones más, vinculadas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, detenido en Estados Unidos acusado de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

Y ahora drogan a los perros para robar

Bandas de delincuentes que operan en colonias como Lomas de Chapultepec, Anáhuac, Anzures y Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México.

Ahora drogan a los perros de las casas para poder ingresar. En muchas ocasiones los animales mueren debido a las altas dosis que les suministran.

Joven se salva de ser asaltado

Un joven que circulaba a bordo de una motocicleta en calles de la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, se salvó de ser asaltado.

Llega con su moto. Intenta estacionarse, ve que lo vienen siguiendo y patitas pa que las quiero.

Run run run. Corrió con suerte. Suerte, no seguridad, no prevención, no trabajo público por el que pagamos con nuestros impuestos, sino suerte.

Animales murieron por incendios en Australia

500 millones de animales murieron incinerados. Algunos otros rescatados, ayudados con un poco más de agua para seguir viviendo.

El gobierno informó que está dispuesto a pagar “lo que sea necesario” para ayudar a las comunidades a recuperarse de los letales incendios que han devastado el país y desplegó reservistas del ejército en las zonas siniestradas.

El Ejecutivo prometió 2 mil millones de dólares australianos (mil 400 millones de dólares) adicionales para los esfuerzos de recuperación, además de las decenas de millones de dólares ya anunciados, explicó el primer ministro, Scott Morrison.

Al menos 24 personas han muerto y 2 mil casas fueron arrasadas por las llamas, que han calcinado una área dos veces superior al estado Maryland, en EU.

El humo de los incendios en Australia ha llegado a Argentina y Chile. La calamidad para el planeta en que se ha convertido la especie humana.

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

