Joven expone vestido de payaso

Y esto paso en una universidad de Perú, un joven estudiante de derecho de nombre Raúl Rivera, se dedica a trabajar como payasito de fiestas infantiles y se volvió viral en redes sociales con esta fotografía. Y es que el día que le tocaba exponer el joven tuvo un evento y no tuvo tiempo de cambiarse de ropa por lo cual acudió a la escuela así.

Después del revuelo que causo la imagen Raúl posteo en Facebook lo siguiente:

“Hoy me toco exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo. Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente Abogado”

Esos son los payasitos que necesitamos y no los del Senado.

Asaltan Combi en Edomex

Y seguimos con el robo nuestro de cada día, este video es de una combi que se dirigía a Chalco en el Estado de México, dos hombres suben a la unidad y entre gritos y empujones pide a los usuarios entregar sus pertenencias.

“Teléfonos, bolsa, todo. Aquí llegó él toma todo”.

Gobernador de Aguascalientes no aceptará foráneos

Y después de que el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, hiciera estas bonitas declaraciones en donde afirma que los hospitales de su estado no atenderán a foráneos y que se vayan a la chin%&.

Ahora se disculpó y dijo que esa palabra no había sido la más adecuada pero que como gobernador su prioridad es brindarle un buen servicio a cada aguascalentense sin olvidar la obligación constitucional de atender a cualquier mexicano y mexicana.

Pues que podemos esperar al parecer Aguascalientes tienen la maldición de los gobernadores incomodos, sino vean a el ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat en una fonda del centro de aquel estado en donde se le observa en presunto estado de ebriedad.

Balacera en corrida de toros

Y familias de Iguala sufrieron momentos de terror en una corrida de toros en Zacacocuya luego de que un comando armado irrumpió al lugar y desató una balacera que dejó como saldo al menos un muerto y tres heridos, la madrugada del lunes. En las imágenes se observa como el pánico se apodera de los asistentes entren los cuales también hay niños.

Revelan comportamiento de Trump en una serie

Y él una más de #LordPelosdeMazorca, Fran Drescher, protagonista de la famosa serie “La Niñera”, revelo un secretito de cuando Donald Trump hizo su participación en la serie, declaro que en una escena en donde ella tenía que presentarle a Trump a otro supuesto millonario decía:

“No sé por qué hago esto si todos ustedes, millonarios, ya se conocen”.

Días después de entregar el guion la producción recibió una carta de la asistente de Trump en donde le hacia una rara petición.

“El señor Trump no es millonario, él es un billonario, por favor cambien el guion”.

A la producción le pareció que el dialogo sería muy obvio por lo que decidió decir “zillonarie” que se refiere a una persona con una enorme cantidad de dinero pero sin especificar.

