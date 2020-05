Habrá nueva normalidad en México ante COVID-19

Presentan nueva normalidad en México

Después del día de mayores contagios, que fue el martes, hoy sumamos, de acuerdo a los datos de ayer, 40 mil 186 los mexicanos contagiados y contados por el Gobierno en México.

Siguen creciendo las muertes que ahora son 4 mil 220. Los casos sospechosos son 24 mil 856. Hay 26 mil 990 curados. Y seguimos aplicando menos pruebas que el promedio mundial.

Y como ya se lo hemos dicho, estamos frente a la adaptación de la nueva normalidad. No, no me refiero a la militarización del país. Me refiero a lo anunciado por el gobierno federal. Así que eso de saludarnos de lejitos, estornudo de etiqueta y desinfectarnos y desinfectar todo, será la nueva normalidad.

Una que incluye que si alguien tiene síntomas de gripe o neumonia, tendrá que quedarse en casa. Ajá. Sí, cómo no, como si todos los patrones de México fueran considerados, solidarios y respetuosos de las incapacidades médicas de sus trabajadores. La normalidad en México ha sido ver desigualdad y pobreza laboral. La nueva normalidad en México será: más desigualdad y pobreza.

Derriba reja para que atiendan a mujer

En el Hospital Las Américas de Ecatepec, Edomex. Un hombre llevó a una mujer con insuficiencia respiratoria. No la querían recibir y mire lo que pasó. Derribó la reja de acceso hasta que atendieron a la mujer.

Rechazan ventiladores en alcaldía Hidalgo

De reversa, Chú chú chú. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) levantó un acta de rechazo para regresar los ventiladores que su alcaldía en Hidalgo compró a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett.

Cabe señalar, que el precio acordado por cada uno de los 20 ventiladores, fue de 1.5 millones de pesos, el costo más caro, que se ha registrado en las compras del Gobierno federal, durante la adquisición de insumos médicos para la emergencia sanitaria.

A través de una tarjeta informativa, se especificó que el pasado 8 de mayo, se levantó el acta administrativa para la devolución de estos equipos, los que ya fueron entregados al proveedor.

Jefa Fabiana declama poesía

Y la Jefa Fabiana, declamó poesía para el Fondo de Cultura Económica.

Enfermera canta a paciente de COVID-19

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) viralizó un video en el que se observa a la enfermera Laura Estela García Méndez, del Hospital General Regional Número 110, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, cantando a un paciente contagiado. Esas son las heroínas de blanco que nos están salvando la vida.

Aprovechan uso de cubrebocas para asaltar barbería

Rateros muy respetuosos, convenientemente, de las medidas sanitarias. Ahí está tres presuntas ratas que aprovecharon el cubrebocas para asaltar una barbería ubicada en la colonia Magdalena Atlazolpa en la alcaldía Iztapalapa.

Con los tapabocas colocados como la mayoría. Los delincuentes se llevaron todo lo que pudieron incluso las pertenencias de un cliente al que le estaban cortando la barba. Los que siempre ganan sobre las autoridades que se han dejado ganar.

Falleció cantante Yoshio

El cantante Yoshio, cuyo verdadero nombre era Gustavo Nakatani Ávila, falleció ayer por complicaciones derivadas de COVID-19, a los 70 años.

