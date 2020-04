Hombre en situación de calle es diagnosticado con COVID-19

Siguen los casos contra enfermeros ante COVID-19

Son 17 mil 799 contagios en México. Ayer crecieron las muertes a mil 732 y los sospechosos son 13 mil 263. Y los casos de agresiones a personal médico no se dejan de contar. Mire lo que le pasó a este enfermero:

Iván Portillo Araujo de 27 años, fue sacado de su departamento. Él mismo dio a conocer los hechos a través de sus redes sociales, en donde denunció que mientras cumplía su turno de enfermero en el Sanatorio San Francisco, su arrendataria le pidió que abandonara al día siguiente el cuarto que le rentaba, pues temía que la contagiara de Covid-19.

Descenso del PIB en México

Y eso ahora qué es. El PIB de México. Durante el primer trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) de México registró un descenso real de 1.6% respecto al último trimestre del año previo, con lo que acumula cinco caídas a tasa trimestral, según el Inegi.

Niños sin vacuna con mayor riesgo ante coronavirus

Los niños con el sistema inmune comprometido y con comorbilidades son más susceptibles a agravarse y fallecer en caso de contraer Covid-19, sin embargo, quienes no presentan estas condiciones no están exentos, especialmente cuando no se detectan los signos de alarma a tiempo. El experto agregó que niños con desnutrición o con ausencia de vacunas, como la del neumococo, tienen mayor riesgo.

Hospitalizan a Óscar Chávez

Hombre en situación de calle con COVID-19

Un hombre en situación de calle, presuntamente diagnosticado con neumonía atípica por probable COVID-19, fue encontrado en un cajero de la Ciudad de México. Tres mujeres lo ayudaron, pues estuvo internado por posible Covid y nadie lo había ayudado. Las ambulancias no llegaban hasta que las mujeres en la noche presionaban. Hoy el hombre es atendido en un hospital.

Atrapan a ladrón por el que sustrajeron más de 30 cartones de cerveza

A este ladrón le dio sed de la mala y lo agarraron. El ratero hizo un "boquete en la pared del establecimiento, por el cual sustrajeron más de 30 "cartones de cerveza" en Motul.

El ladrón fue capturado en una de las calles cercanas, justo cuando transportaba el botín, el cual fue recuperado por los oficiales.

