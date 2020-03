Primer muerto de coronavirus en México

Confirmado el primer paciente muerto por Covid-19 en México. No hubo estampitas o escudos protectores que lo salvaran.

El hombre de 41 años padecía diabetes y asistió a un concierto el pasado 3 de marzo. Y ya no quiero pensar el riesgo que corrieron los que asistieron al Vive Latino. Pero importó más el negocio que la salud. 118 pacientes confirmados con el contagio.

Cazaportadores de coronavirus

Y los cazavirus están haciendo su chamba. Es el caso del gobernador de Jalisco que como Cazafantasma, en este caso, cazaportadores de coronavirus, que quiere dar con viajeros de Vail a México y que podrían estar infectados.

Mexicanos varados

Fácil traer a Evo Morales y gastar lo que se tenga que gastar. ¿Es Evo? Hay que traerlo aunque me cueste la mitad de mi territorio. Pero nada que podamos hacer con los cientos de mexicanos varados en Perú y Argentina.

Países que cerraron sus fronteras. No los podemos traer a todos, sorry. No se apellidan Morales. Bueno, algunos tal vez sí, pues. ¡Pero no se llaman Evo!

Ausencia de humanos parece beneficiar al planeta

Escenas de cuarentena en países donde el aislamiento es una orden de los gobiernos. Desde españoles que fingen sacar a pasear a sus perros.

Hasta otras especies que disfrutan que no estemos ni existamos. Pingüinos en un acuario de Chicago, Illinois, en EUA. Y hasta delfines en el agua limpia de los canales de Venecia. Le hacemos bien al planeta con nuestra ausencia.

Niña reacciona inteligente al bullying

El virus de la violencia sigue desatado. Es la secundaria técnica 40, ubicada en avenida El Riego en la alcaldía Tlalpan. Una niña víctima de bullying, a pesar de poder continuar una pelea, reaccionó admirablemente. La cura a la violencia, es la inteligencia.

Más casos de sarampión

La otra epidemia en la CDMX, es el sarampión. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) informó que 11 de los 25 casos de sarampión que hay en la capital del país son personas en prisión que están en el Reclusorio Norte, donde se cree que comenzó el brote. En tanto, hay un caso más en el país, en Ecatepec, Estado de México.

No se ha invertido lo suficiente en infraestructura de salud

La salud nos tiene de cabeza. Vean los que han muerto, vean cómo estamos del nabo en infraestructura de salud. Simple y sencillamente porque no hemos invertido lo que debemos en Ciencia, Educación y Salud.

Gana más un futbolista que un científico, que un doctor, ahí están las consecuencias. Diabéticos son población de riesgo. Durante años hemos visto cómo nuestros niños y adultos tienen sobrepeso y enfermedades derivadas del tabaco, del azúcar, del alcohol. Y ahí está.

