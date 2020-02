Llega el Día del Amor y la Amistad y los feminicidios siguen

Fraude en el Infonavit

Hoy es 14 de febrero y la policía le tiene una oferta especial: Gran promoción.

Ni en la campaña presidencial del 2012 nos prometieron tanto. Y en lo que esperamos que extraditen a Emilio L, contemos las otras corrupciones.

Fraude en el Infonavit es lo que acusan. Y la flecha va dirigida contra David Penchynna, el exdirector de ese instituto y al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.

Por eso la temida Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de un empresario involucrado en el presunto fraude de más de 5 mil millones de pesos contra el Infonavit.

Se trata de Rafael Zaga Tawil, directivo de Telra Realty, que en 2017 fue indemnizada por el Infonavit con 5 mil 88 millones de pesos por la terminación anticipada del contrato para implementar el programa Movilidad Hipotecaria.

Murat acusó a su sucesor al frente del Instituto, David Penchyna, de indemnizar a Telra por razones “inexplicables” e “insólitas”. No fui yo, fuiste tú. No, tú, tú, fuiste tú. No, yo, digo tú.

Irregularidades en proyectos de administración pasada

Pero hay más. Porque la feria en la corrupción se puso buena. Aseguró la Secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval encontró en el 2019 irregularidades en proyectos del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto que generaron más de 10 mil observaciones asociadas a más de 544 mil millones de pesos.

Al presentar el Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019 la funcionaria federal indicó durante la pasada administración hubo irregularidades “monumentales e inmorales” en el ejercicio del presupuesto.

Feminicidio relacionado con Uber

Otro feminicidio relacionado con un Uber. En Tláhuac, en la Colonia Oliva, tripulantes de una moto cerraron el paso a un vehículo de la aplicación. Según versiones la joven intentó correr y le dispararon.

Los Temerarios están de vuelta

El legendario grupo de Los Temerarios, pasarán por algunos estados del país, con su nueva gira “LosTemerarios Tour 2020” y dará inicio en mayo de este año visitando las principales ciudades. Con esto nos vamos a festejar el Día del Amor con la Amistad.

