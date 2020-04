Inicia la ampliación del Hoy No Circula

Aumenta a más de 10 mil los contagiados. 10 mil 544 son los casos confirmados en México por el COVID-19, 970 fallecidos y bajaron los casos sospechosos a 7 mil 706.

Y estamos en Fase 3. Le recuerdo, por si no lo supo esta mañana, en el Valle de México no circulan los coches con este engomado y terminación. Mañana no circulan los coches con este holograma y terminación.

Detienen a mujeres que presuntamente agreden a enfermera

Sigue la violencia contra personal médico en México. Policías del estado de Querétaro detuvieron a dos mujeres que presuntamente agredieron a una enfermera que esperaba su camión en la capital del estado.

La versión oficial sostiene que las dos mujeres trataron de agredir a la enfermera tras acusarla de estar infectada con coronavirus COVID-19, mientras la trabajadora de la salud estaba en la parada del transporte público ubicada en Avenida Zaragoza con Josefa Vergara.

Hacen fiesta en plena pandemia

Quién dijo sana distancia. Miren esta fiesta en plena pandemia. Según lo que se publica hoy, ocurrió en el Penal de Puente Grande el 30 de marzo. Alberca y Convivio. Esto no le gusta a Susana Distancia.

Está llorando Susana Distancia. Pobre. Primero nadie la pela, y luego la ponen a responder mensajes por Whatsapp y es que las autoridades de Salud del país anunciaron que a partir de este lunes, la población podrá enviar un mensaje a través de WhatsApp a Susana Distancia con el objetivo de conseguir información clara y rápida, además de resolver dudas e identificar síntomas de COVID-19.

Motociclistas rompen confinamiento

Pero hay más. En plena Jornada Nacional de Sana Distancia, varios motociclistas se reunieron en calles de la Ciudad de México el martes pasado, como quedo grabado en este video. Vale gorro la Fase 3. Hay mexicanas y mexicanos que se comportan como la rana zombie en el mercado de China. ¿La vieron?

Presentan bebida en África para “según” prevenir coronavirus

Pero hay más locuras. El mentiroso y ambicioso Andry Rajoelina, presidente de Madagascar, presentó una bebida en África que según sus mentiras puede prevenir y hasta curar el COVID-19.

Cosa falsa pero muy conveniente para sus bolsillos en un pueblo donde prevalece la ignorancia. Este remedio recibió el nombre ‘Covid-Organics’ y se trata de un té herbal hecho a base de artemisa. La burla de los poderosos.

Hombre se desesperar por COVID-19 e intenta suicidarse

Julio César M, de 29 años de edad, no soportó más síntomas como las complicaciones para respirar y el pesar de saberse enfermo de COVID-19. A pesar de las pocas fuerzas con que contaba, su desesperación pudo más, se incorporó de la cama 329 del Hospital General Enrique Cabrera y llegó a la azotea, utilizando las escaleras de emergencia, para tratar de suicidarse. El hombre deliraba mientras fue detenido.

Hombre sobrevive a caída de un puente

El que sí se tiró fue este hombre que cayó así de un puente en Circuito Interior y San Cosme. César “N” se dejó caer. Con 28 años el hombre sobrevivió a la caída sin lesiones graves. Cuando te toca, aunque te quites y cuando no te toque, aunque te tires.

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

