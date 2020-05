Protesta personal de salud por falta de insumos médicos contra COVID-19

Siguen creciendo las muertes por coronavirus

Hay 71 mil 105 contagiados en México. Siguen creciendo las muertes que ahora son 7 mil 633. Hay 29 mil 509 casos sospechosos. 49 mil 890 han sido curados.

A cuidarse y a usar bien el cubrebocas. Y además dio clases de cómo usarlo. ¿Así? Listo para tomar decisiones de gobierno.

Lideran tasa de mortalidad

México lidera en América Latina en tasa de mortalidad con un 10.7 por cada 100 casos. Incluso mayor que Brasil.

Protestas en el INER por falta de insumos contra COVID-19

Este lunes, un grupo de médicos, enfermeras y demás personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), "Ismael Cosío Villegas" protestó a las afueras del nosocomio por falta de insumos para hacer frente a la pandemia por COVID-19.

También denunciaron que las autoridades les piden marcar su equipo de protección para esterilizarlos y así poder reutilizarlos. ¿Cómo es posible que hoy un legislador tenga mejores condiciones de trabajo, respecto a un médico?

Ganan comerciantes de Eje Central

Y los que sí ganaron fueron los comerciantes del Eje Central, que a cambio de dejarlos pasar al cruce con Avenida Juárez. Qué chulada, los demás pagando lo que el gobierno no da. Pagando motociclistas a pecadores.

Prueban habilidades de un perro robot para pastoreo de ovejas

La nueva normalidad robótica. Una empresa de ingeniería de Estados Unidos, y una compañía de software de Nueva Zelanda están probando las habilidades de un perro robot para emular a sus homólogos biológicos con una tarea canina tradicional: el pastoreo de ovejas, y luego de que el hecho fuera registrado en video, las imágenes se hicieron virales.

Qué buena idea. Y si contratamos robots para arriar a los legisladores y si creamos robots que no cobren sueldo y nomas hagan lo que hacen los legisladores. Levantar la mano. No, bueno, hay excepciones de legisladores que si están comprometidos con sus representados, son honestos y hacen un buen trabajo, pocos, pero sí hay. Casi no, pero sí hay. Sí, hay, no.

