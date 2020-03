Realizan marcha histórica contra la violencia hacia la mujer

Marcha en el Día Internacional de la Mujer

Ayer las mujeres inundaron las calles de México. En la CDMX fueron al menos 80 mil mujeres las que inundaron de morado las calles. Hubo grupos infiltrados que causaron violencia, pero eso no impidió que la protesta sea histórica.

Acaso la más importante del Siglo XXI en México. La marcha equivalente al 68 mexicano. Una marcha que cambiará a México.

Exigieron respeto a su vida, libertad, reconocimiento se sus derechos y alto a la violencia contra ellas. Sin embargo, según cifras oficiales, ayer asesinaron a 9 mujeres. Tal vez más. Por lo menos seis.

Una de ellas en Guanajuato. Era estudiante de la Universidad Iberoamericana. Nadia fue asesinada a balazos en León después de haber ido a dejar a una amiga suya después de ir a una fiesta. Porque en este país las mujeres en su país son asesinadas impunemente. Porque se puede. Porque no pasa nada.

Ella, antes del 8M escribió esto en su página de Facebook:

Mami, papi y hermano, si algún día soy yo quédense con la mejor imagen de mí, recuérdenme como yo a ustedes los recordaré, porque no soy un cuerpo tirado y lastimado, porque mi ser no vive en la foto que pasan los medios de comunicación creando morbo y mucho menos hagan caso a comentarios machistas que hablarán de mí en las redes sociales”.

“Si algún día soy yo sepan que jamás me rendí, que pelee hasta mi último aliento y su imagen siempre estuvo presente, que disfruté de mi vida, que reí y bailé hasta cansarme, que amé todo lo que hacía, que alcé mi voz y no me quedé callada, que realmente pensaba que el mundo podía cambiar pero terminó quitándome la vida”.

“Si algún día soy yo, por favor cuiden con el alma a mi sobrina porque yo quise ser un ejemplo para ella y sobre todo enséñenle a no vivir con miedo y a luchar por su vida. PORQUE SI ALGÚN DÍA SOY YO, QUIERO SER LA ULTIMA. UnDiaSinNosotras #9deMarzoIberoLeon”, finaliza su publicación.

En pleno 8 de marzo. Este país está descompuesto. Ese es el resultado de nuestra indiferencia de la indolencia frente a los asesinatos de mujeres.

Cae precio del petróleo y peso mexicano

La otra noticia del día de hoy es está. Esos eran los precios del petróleo en el mundo. Ese es el peso mexicano.

El petróleo sufrió este lunes una caída de cerca del 30% en Asia, la más importante desde la Guerra del Golfo de 1991, consecuencia de la decisión de Arabia Saudita de rebajar drásticamente sus precios tras el fracaso la semana pasada de sus negociaciones con Rusia.

El peso mexicano cayó a su nivel más bajo desde 2017, cuando Donald Trump rindió protesta como presunto presidente de los EUA.

Veintiuno con 17 pesos por dolar. Una devaluación del peso mexicano del 5.3 %.

Este programa lo hacemos sin mujeres. La necesitamos pero nos solidarizamos con su Paro.

