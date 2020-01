¿Salud universal para todos en México es gratuita?

Salud universal con problemas en 2020

Se multiplican las denuncias. Desde el primer día de 2020 aumentaron las cuotas de recuperación, cobran por camillas, tanques de oxígeno, medicinas, tratamientos, cirugías.

Las autoridades aclararon que se trata de algunas cuotas solo en casos de padecimientos de tercer nivel.

Y que a partir de hoy habrá suspensión de cobros y devolución de los ya efectuados. Y nomás porque se armó el escándalo mediático.

Diputado sin frío

Gerardo Fernández Noroña, el diputado sin frío del PT se encueró y con esto confirma que sí se baña.

Martha Sahagún niega todo

Martha Sahagún negó vínculos delictivos con Los Legionarios de Cristo.

Es más recibió el respaldo más valioso que puede recibir cualquier mexicano, el acreditado y prestigioso respaldo de Vicente Fox, su esposo. Porque vivo con ella, porque la conozco, porque sé quién es todo mi amor, todo mi apoyo y toda mi solidaridad para Marta.

El hombre que defendía priistas, que apoyó corruptos, ahora quiere que su palabra y respaldo valga oro.

Por su parte, Los Legionarios de Cristo, organización acusada de defender pederastas, de tener paraísos fiscales, de enriquecerse a diestra y siniestra.

Ahora rechazó injerencia de la exprimera dama Marta Sahagún en sus estados financieros porque, aclaró, su trabajo se limitó a recoger las limosnas en los 90 para administrar una casa de orción en Celaya.

No me acusen de lo que no cometí. No fue lavado de dinero, fueron benditas limosnas.

Rompen transportadora de un perro

Primer acto:

Pasajero denuncia que en su viaje de Mexicali a Monterrey en una aerolínea le rompieron la transportadora de su perro.

Segundo acto:

La aerolínea demuestra el comportamiento del pasajero quien rompió la jaula.

Tercer acto: Perdón por mentir.

Roban camioneta familiar en Guanajuato

En pleno San Miguel de Allende, Guanajuato, a plena luz del día, despojaron a una familia de su camioneta.

Un grupo armado los hace bajar en plena Glorieta del Pípila sin que autoridad alguna proteja a los afectados y a quienes circulaban alrededor.

Murió perrita que fue violada

Murió Mati, la perrita de 9 meses que fue violada por un hombre, en el Estado de México.

En la cuenta de Facebook ‘La Camada Nitin Neza’, una mujer publicó un video en el que se aprecia la molestia y algunos manifestantes exigiendo justicia en contra de Martín ‘N’, de 53 años de edad, por ser el presunto violador y golpeador de la perrita.

Está libre este criminal. Si esto hace con Otras especies, que no habrá hecho con otras personas.

