Se cumple un año de la tragedia en Tlahuelilpan

Inician investigación por policía que apuntó con pistola a perro

Un policía se encuentra en la Alameda a una perra que le ladra. ¿Cómo actúa? No llama a especialistas, no mantiene la calma, no domina la situación, no hay protocolo que seguir. Saca la pistola y le apunta.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el policía que fue captado en videos apuntando con su arma de cargo a un perro en la Alameda Central “al ver en riesgo su integridad física, desenfundó su arma y le apuntó al animal”.

Sin embargo, la Dirección General de Asuntos Internos de esta Secretaría, inició una carpeta de investigación administrativa, a fin de revisar el actuar del policía y la falta de aplicación de los protocolos de actuación.

De acuerdo con la dependencia, el uniformado realizaba su rondín de seguridad cuando fue requerido por dos personas, quienes le refirieron que había un perro muy agresivo sin bozal y sin correa.

Al intentar entrevistaste con el propietario del animal, una persona en situación de calle, el animal intentó atacarlo. Y la solución: las balas.

Otro incendio en CDMX

Y siguen los incendios en la CDMX. Ya se habían incendiado los mercados de San Cosme, el Abelardo L. Rodríguez, el de La Merced y el de Morelos, y este fin de semana la llamas llegaron a Las Flores, en Xochimilco.

Ante la recurrencia de siniestros en los centros de abasto de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no descartó investigar si han sido provocados.

Subdelegado envuelto en polémica

El subdelegado del ISSSTE en Michoacán, José Manuel Mireles, llegó a la Plaza Benito Juárez en Morelia, Michocán, y así lo recibió una mujer que levantó la voz. Y así la golpeó un acompañante de Mireles.

Siguen los privilegios para diputados y senadores

Mientras usted paga el sueldo y privilegios de los legisladores. Sí, usted. Mientras usted mantiene la seguridad y comodidad de sus representantes populares, la vida le paga así. ¿Y a los que les paga los privilegios?

Así: Primero dijeron que La Legislatura evitaría privilegios para diputados y senadores. Pero la neta es que ahora tienen de escoltas a agentes federales.

Lo mismo para funcionarios de la Presidencia, de Secretarios de Estado, Ministros, Magistrados, e incluso Alcaldes. Y usted arriesgando todos los días su vida para pagar los sueldos y privilegios de sus representantes.

Un año de la tragedia en Tlahuelilpan

Se cumplió un año de esta tragedia. ¿Podemos decir que acabó el huachicol? No

Sigue habiendo robo de hidrocarburos y personas que ven en el robo la opción de sobrevivir.

Murieron 137 personas hace un año. ¿Qué aprendieron los pobladores? ¿Qué lección nos dio a todos Tlahuelilpan?

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?