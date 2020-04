Se supera el millón de contagios por coronavirus

Millón de infectados por coronavirus

El mundo rebasó ayer el millón de infectados por el coronavirus. En México hay 1510 casos confirmados. 50 personas murieron y hay 4653 casos sospechosos.

Ayer se reunió la cúpula empresarial con el Presidente y se ve que salieron chispas de la junta, porque no le aceptaron a los empresarios el plan para diferir el pago de impuestos de manera escalonada.

Y hay que echarle ganas. No sé si "fe" sea la palabra en tiempos en que se debe privilegiar la Ciencia, pero fue esa palabra y varios corazones los que se vieron en hoteles de la zona de Polanco en la Ciudad de México.

Lo mismo hubo gestos para levantar el ánimo y echarle ganas en estas semanas difíciles en Guadalajara, Jalisco y Cancún, Quintana Roo.

Los hoteles estarán cerrados y podrían ser usados para los pacientes por Coronavirus a falta de una infraestructura de salud, que mire, no la tiene ningún país.

Atención chilangos. De 370 taquillas en el Metro, solo abrirán 180 en un horario reducido. Como opción, los usuarios tendrán las máquinas de recarga.

A partir de este sábado 4 de abril, solo abrirán 180 de las 370 taquillas del Metro, de 5 de la mañana a 6:30 de la tarde.

De esta forma queda suspendido el tercer turno que es de las 18:30 a las 24:00 horas.

Gobernador se pone a pelear con López-Gatell

Y como si nos hiciera falta. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se puso a pelear con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre las pruebas rápida.

Anoche le contestó López Gatell. ¿Neta se están poniendo así? ¿Están viendo y no ven?

Marcas de Sana Distancia en el Edomex

Ahí les va nuestro Estado de México Mágico. En el Estado de México, como parte de los esfuerzos para proteger la salud de los usuarios del transporte colectivo de mediana capacidad y fortalecer las medidas de prevención del COVID-19, comenzaron a instalarse marcas de sana distancia en los Centros de Transferencia Multimodal (Cetram), paraderos y bases del transporte público de mediana capacidad.

El gobierno del Estado de México mostrando su disciplina, inteligencia y sagacidad en las estrategias.

Bravo. Nomás hay que decirle al gobernador, a sus secretarios, a los alcaldes, que tal vez nunca se han subido a una combi: que después de hacer la fila con Susa Distancia, la gente va apretada en la combi.

Recórranse, abajo de la banca hay lugar. Claro, sin contar que arriba, ya cuando los pasajeros van arriesgando su vida porque no se pueden quedar en casa, pues los rateros que los asaltan tampoco guardan su sana distancia.

Le pido que si me va a saltar, use tapabocas. Déjeme nomás le desinfecto el celular y la cartera que me está robando. No se vaya a contagiar, señor ladón, porque ne el Estado de México cuidamos nuestra salud y la de las ratas.

Putin declara asueto en abril

Vladimir Putin declara asueto en abril con goce de sueldo en Rusia. Y estas son escenas que se siguen acumulando en Guayaquil, Ecuador.

Muerde a una enfermera

Y mire lo que sucedió en China. Para escapar de la cuarentena, un paciente positivo a coronavirus (Covid-19) golpeó y mordió en la cara a una enfermera.

Okonkwonwoye Chika Patrick, de origen nigeriano, fue internado en un hospital de la provincia de Cantón, China, a donde llegó el 20 de marzo, luego confirmarse que está infectado con Covid-19.

Sin embargo, el hombre de 47 años de edad se negó a someterse a los exámenes médicos complementario e intentó escapar del nosocomio, por lo que tiró al suelo, golpeó y mordió en la cara a la enfermera que trató detenerlo.

Más de 2 mil personas asesinadas

Y mientras que son peras o manzanas. El informe de seguridad que a diario publica el gobierno federal arroja que del 1 al 31 de marzo fueron asesinadas 2 mil 585 personas en México. Es la cifra mensual más alta de asesinatos en el actual gobierno, superando a junio de 2019 que fue de 2 mil 543 casos registrados según el mismo reporte. La violencia no para.

