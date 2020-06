Señora youtuber es incluida entre las mujeres más poderosas de México

Contagios de COVID-19

Amanecemos hoy, según las muestras del gobierno federal, con 150 mil 264 contagios confirmados por el gobierno.

Siguen creciendo las muertes que ahora hemos rebasado las 17 mil 580. Hay 53 mil 217 casos sospechosos. 113 mil 6 se han recuperado.

Y un futbolista herido de sus sentimientos, si me permite el humor. ¿Qué fue eso? ¿Prueba de pensamientos, pancreas y hemorroides?

Premio Nobel de Química, Mario Molina

El Premio Nobel de Química, Mario Molina, sobre el uso de cubrebocas. ¿Sí nos quedó claro a todos? Anótelo, Doctor, para que no se le olvide.

Arzobispo crea fake news de vacuna contra COVID-19

Ahí le va el tamaño de ignorancia de este clérigo español. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, propagó una noticia falsa en misa al decir que la vacuna contra la enfermedad de COVID-19 está hecha con “fetos abortados”.

Dijo: “Hemos de luchar por otra manera de actuar, a favor del hombre, no en contra del hombre. Eso es despreciar al hombre mismo, primero se le mata con el aborto y después se le manipula para ¡ay qué bien, ya tenemos una vacuna! ¡No señor, tenemos una desgracia más obra del diablo, eso es lo que quiere el diablo!". La túnica no hace al sabio, en este caso hizo al ignorante.

Incluyen a señora youtuber entre las mujeres más poderosas

La creadora del canal de YouTube “De mi rancho a tu cocina” fue incluida por Forbes entre las 100 Mujeres Poderosas de México.

Doña Ángela es considerada con sus más de dos millones de seguidores como una mujer más empoderada que políticos de primer nivel.

Forbes destaca el papel de la youtuber michoacana, quien en menos de un año se ha logrado posicionar en YouTube, una plataforma más compleja para su manejo que Facebook y Twitter.

Defensa de Karime Macías arma estrategia legal

Y ya se armó la abundancia. La abundancia pero de demandas. La defensa legal de Karime Macías Tubilla, exesposa del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, mejor conocido como Javidú Mouse.

Está armando una estrategia legal ante la Fiscalía General de Veracruz contra el ex mandatario estatal, Miguel Ángel Yúnez, así como a Jorge Wincker Ortiz, ex fiscal de la entidad, ambos por el delito de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencia.

Pobre Karime, tiene derecho a exigir lo que le toca. De acuerdo con la denuncia, los abogados también solicitaron que se les finquen los delitos de coacción, amenaza, violación a la intimidad, además por revelación de secretos, cometidos contra Macías Tubilla y sus tres hijos menores de edad.

Pobrecita. ¿Podemos pasar a otra noticia? Gracias. Es que no puedo con tanta abundancia de drama y mocos.

Ballena sin cola

La Guardia Costera italiana, avistó, en las costas de Sicilia, una ballena de 20 metros de largo, la cual se encuentra en extrema delgadez y no tiene cola.

La lleva siguiendo desde hace varios meses. Se trata de una ballena rourcal, la cual fue bautizada como Codamozza y presenta gran dificultad de movimiento, la falta de cola también afecta su nutrición.

Una ballena con discapacidad. No sabemos por qué. El primer avistamiento de Codamozza ocurrió en 2005, en ese momento la ballena no podía sumergirse en el agua, pues le faltaba la aleta caudal izquierda, el extremo izquierdo de su cola. Nadaba sobre la superficie y el patrón de nado era extraño, como si cojeara y no se sabe si se pueda alimentar.

