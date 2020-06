Siguen las agresiones en EU; hombre cubano es golpeado por policía

Contagios por coronavirus

Los contagios ya son 191 mil 410. Son 23 mil 377 los fallecidos contados. En unas semanas nos podemos enterar de más personas que murieron en sus casas. Despuntan en 57 mil 281 los sospechosos.

Desconectan a un hombre que estaba bajo sospecha de COVID-19

En la India un hombre que se encontraba en el hospital bajo sospecha de COVID-19, murió después de que su familia desconectó el ventilador que lo mantenía con vida, para conectar un aparato de aire acondicionado portátil que llevaron al nosocomio, debido a las altas temperaturas registradas en el país.

Sismo sacude a Oaxaca y varios estados

Tembló en Crucecita, Oaxaca, 7.5 de intensidad y se sintió en Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Edomex y la CDMX.

Seis personas murieron en Oaxaca y no se reportan daños de consideración, aunque el gobernador de ese estado declaró en 50 municipios estado de emergencia. Han habido hasta esta mañana más de mil 500 réplicas.

Hallan a hombre con vida dentro de una alcantarilla

Cosas que hay que ver en la CDMX. Un día tiembla, llueve, relampaguea y se encuentra a un hombre vivo en una alcantarilla.

Ocurrió en Tacubaya. Vecinos de la colonia localizaron a un hombre con vida dentro de una alcantarilla. Él afirmó que lo aventaron. El hombre dijo que ahí lo echaron.

Hombre cubano es agredido por la policía de EU

Continúan las agresiones por parte de elementos de la policía en Estados Unidos, en esta ocasión un hombre de origen cubano fue detenido y agredido brutalmente por parte de un oficial afroamericano, supuestamente a raíz de una confusión por no saber hablar inglés.

Los hechos ocurrieron al interior de un Walmart, ubicado en Jacksonville, en Florida, cuando el sujeto de 43 años de edad ignoró las indicaciones de un empleado debido a que no entiende inglés e ingresó a un área cerrada, por lo que se llamó a un uniformado para que lo sacara de la tienda. No aprenden. No respetan. Normalizan la anormalidad discriminadora trumpiana.

