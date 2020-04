Vinculan a proceso a hombre por atacar a enfermera

Se superan los mil fallecidos por coronavirus

Estamos en Fase tres. Y si habrá un pico en dos o tres semanas, es por los que se contagiaran en estos y en los próximos días.

Así que si usted es de los privilegiados que se pueden quedar en casa, quédese en casa.

14 mil 677 son los casos confirmados en México por el Covid-19. Superamos los mil fallecidos con mil 351 y los casos sospechosos son 7 mil 612.

Hombre es vinculado a proceso por atacar a enfermera

Miserables contra el personal médico. Un hombre fue vinculado a proceso y pasará seis meses en prisión preventiva por atacar a una enfermera en Guadalajara, Jalisco.

El sujeto insultó, golpeó y orinó a una enfermera en las inmediaciones del Hospital General Regional 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la colonia Oblatos, al oriente de Guadalajara y lo detuvieron elementos de la Comisaría de Seguridad tapatía.

Niño dona sus juguetes para ayudar a su mamá en cuarentena

La difícil situación que estaba viviendo por las medidas de la cuarentena, llevó al pequeño Alexis de apenas 10 años a tomar la decisión de ofrecer todos sus juguetes a cambio de despensas para ayudar a su mamá.

En complicidad con su hermana, organizaron todo y este fin de semana colocaron todos los juguetes en la cochera de su casa que se localiza en la avenida televisión, en la colonia Juárez, en la ciudad de Tijuana.

Suspenden fiesta de XV años en Iztacalco

Qué pase la quinceañera. Esa no es la quinceañera, en una patrulla. Corran. Policía capitalinos interrumpieron y suspendieron una fiesta de XV años en la alcaldía de Iztacalco, a la que asistían al menos 120 personas y descubrieron que en la misma había menores de edad que inhalaban solventes, informó la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC). Porque la gente no entiende que no entiende.

A diputados de Nuevo León no les afecta el COVID-19

Gente sin trabajo, gente despedida, gente obligada a no cobrar o “donar” parte de su sueldo, gente obligada a ir a trabajar y los diputados de Nuevo León se despachan con la cuchara grande del cinismo.

En plena contingencia, y cuando se encuentran en receso por la pandemia, cada uno de los 42 legisladores recibió en abril 320 mil 096 pesos.

De esa suma, 83 mil 154 pesos corresponden a la segunda parte de su aguinaldo 2019; 20 mil 788 pesos a su prima vacacional, y 83 mil 154 pesos a su dieta mensual, según un diario.

Pero además. Además, recibieron 133 mil pesos para gestoría o pago de sus asesores.

¿Y su nieve? ¿En lugar de limón no la quieren de chile chipotle y se la meten por donde van a desechar todo lo que están cobrando? Es pregunta.

Boris Johnson regresa a sus actividades

El que está de vuelta es el hermano mellizo extraviado de Donald Trump, Boris Johnson retomó sus labores como Primer Ministro de GB, es un decir, porque de primer y de ministro tiene lo que Anahí de Chef de enfrijoladas.

Pero regresando a Johnson, después de tres semanas de tratamiento médico que incluyó entubación y terapia intensiva regreso a sus actividades.

Kim Jung Un fue víctima de memes

El que nomás no regresa es Kim Jung Un, el dictador de NorCorea murió, según el portal TMZ, sin embargo no hay confirmación de ello. Afortunadamente. A nadie se le desea una muerte. El hombre que se agarró a misilasos en la imaginación con Trump, para ver quien tenía el más grande, fue víctima, sí, de algunos memes.

Trump propone inyectarse desinfectantes y provoca caos

Hablando de memes, el presidente que es un meme en sí mismo, Donald Trump se aventó un meme criminal y ahora verá porqué digo criminal. ¿Por qué no empieza usted y vemos qué pasa?

Y digo criminal porque de acuerdo con reportes del Centro de Control de Envenenamientos de Nueva York, en las últimas 18 horas se registraron 30 incidentes con productos de limpieza; el presidente Donald Trump aseguró que inyectarse desinfectante cura el virus. A Trump le creen sus trumpitos.

Policías evitan que menor caiga de un tercer piso

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) evitaron que un menor de ocho años cayera desde un tercer piso en la Alcaldía Tláhuac. Lograron rescatarlo.

