“No a las gordas”: Adrián Marcelo hace comentarios gordofóbicos en podcast

Adrián Marcelo vuelve a estar en el ojo del huracán por comentarios contra personas con obesidad o sobrepeso durante un podcast en el que participó con Karla Panini; en redes sociales, circula un video en el que se ve al conductor y youtuber regiomontano decir que “si una gorda se me acerca”, la rechazaría.

Adrián Marcelo dio su postura sobre las personas que tienen obesidad; consideró que “las gordas están mal” por salud; además, criticó a las personas de talla extra que han aparecido en portadas de revistas, como el reciente caso de la actriz Michelle Rodríguez, que posó en la primera plana de Marie Claire.

“Hoy sí me siento con la libertad de mandar a la v$%4 a una gorda si se me acerca. La neta lo haría contento. Si en algo vamos a estar de acuerdo, es que las gordas están mal, por salud. Porque ahora salen en revistas y posando y de que talla extra, no. No hiciste nada para merecer una portada, gorda”.

Adrián Marcelo.