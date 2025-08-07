Adriana, la físico-matemática que vende dulces: “es difícil, pero no imposible”

GENERANDO AUDIO...

Foto: @el.chilangooo.

Adriana es físico-matemática y tiene una especialidad en sistemas computacionales; a pesar de su preparación se dedica a vender dulces en la vía pública, ya que no ha podido encontrar un trabajo estable por un único motivo: su discapacidad.

A través de un video en redes sociales dado a conocer por el creador de contenido @el.chilangooo, Adriana, quien es originaria de la Ciudad de México, contó que está obligada a utilizar muletas para poder desplazarse debido a que padece una discapacidad psicomotora derivada de que nació prematuramente, y que, es precisamente por este motivo por el que no ha podido tener un empleo relacionado con su carrera, pues las empresas le dicen que una persona con discapacidad “es mucho riesgo”.

“El hecho de tener una carrera y que no puedas conseguir un trabajo porque llegas a las empresas y te dicen ‘no gracias, no puedo tener una persona con discapacidad porque es mucho riesgo”, contó la joven en el video difundido en TikTok.

Esto la ha llevado, según dijo, a sentirse “no valorada por la sociedad”.

Actualmente Adriana se dedica a vender dulces en las calles de la capital mexicana, tiene una hija de nueve años y esta casada con una persona que tiene una discapacidad visual.

“Es difícil, pero no imposible”

A pesar de las adversidades que ha tenido que sortear, Adriana se mantiene firme en su convicción de salir adelante, pues aseguró que ese es el ejemplo que le dio su madre. Incluso, manda un mensaje de fuerza a todas aquellas personas que se encuentran en una situación similar a la suya:

“Es difícil, pero no imposible. No hay que ponerse limitaciones, las limitaciones las tiene uno mismo”.

La historia de Adriana a causado distintas reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes reconocen la lección de vida que la joven que radica en el Estado de México ofrece con su historia:

“Físico matemático técnico en computación… háganla viral y contraténla… es admirable”, “estos son los videos que se tienen que hacer virales, mis respetos” y “Ya no me voy a quejar de nada ,muchísima gente quisiera tener mi salud y mi libertad ,un ejemplo Adriana todos deberíamos ser como tu”, fueron algunos de los comentario hechos por los internautas.

La historia de Adriana se hizo viral en redes sociales gracias al creador de contenido @el.chilangooo, quien en una conversación con Unotv.com, aseguró que la intención de contar la historia de esta joven luchadora es que entre los usuarios de internet se pueda lograr apoyarla.