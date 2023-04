Adultos mayores se viralizan tras bailar al ritmo de Depeche Mode

Las calles de la CDMX se llenan de buena música. Foto: TikTok @sagh1985

Bien dicen que no hay edad para hacer cualquier cosa cuando se tienen las ganas y el ritmo, tal como lo demostraron unos adultos mayores, que se hicieron virales, y quienes no dudaron en sacar sus mejores pasos de baile en las calles de la Ciudad de México cuando escucharon “Enjoy the silence” de Depeche Mode.

Los adultos mayores se hicieron virales cuando la cuenta de TikTok @sagh1985 publicó un video de un grupo que suele tocar en la calle de Madero, cerca de Bellas Artes, en la Ciudad de México, banda que toca covers y la gente se anima a quitarse la pena y bailar un rato.

El video que fue publicado hace algunos días ha recibido más de 43 mil “me gusta” y superar los dos mil comentarios, entre los cuales les dan un 10 a la banda, al público, a la vibra y que la canción sigue gustando después de que salió hace varios años.

La emoción de los que disfrutan de la canción llega a su máxima expresión cuando el cantante de la banda los anima y se escucha el grito de los presentes a su llamado.

Depeche Mode estará en México en septiembre

En febrero pasado se dio a conocer que la legendaria banda británica Depeche Mode regresará a la Ciudad de México con una presentación el 21 septiembre como parte de su gira “Memento Mori World Tour”.

Depeche Mode se presentará por primera vez en México tras la muerte de su tecladista y uno de los miembros Andy Fletcher, quien murió el pasado 26 de mayo a la edad de 60 años.

Durante su próximo concierto en la Ciudad de México se podrán escuchar éxitos como “Enjoy the Silence” y “Personal Jesus”, canciones que se han convertidos en clásicos y que a pesar del tiempo siguen estando en el gusto del público, tal como quedó evidente en el video de los adultos mayores bailando al ritmo de Depeche Mode.