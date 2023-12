Aerolínea no deja abordar a joven con discapacidad; lo discriminan y lo dejan sin vuelo

Carlos Andrés Pérez, conocido como “Charly”, denunció una experiencia de discriminación en un vuelo de Viva Aerobús, con destino a Cancún. En su denuncia a través de redes sociales, “Charly” detalló cómo los empleados de la aerolínea intentaron sacarlo del avión, alegando que no cumplía con los protocolos de seguridad necesarios para viajar solo, debido a su discapacidad.

“Me quisieron bajar del avión por tener una discapacidad. Viva aerobús, me quiso bajar de su avión porque no cumplo con los protocolos de seguridad suficientes, para poder viajar de manera individual violando mis derechos y mis garantías individuales”.

Según el relato de Carlos, al abordar el avión, le solicitaron su boleto y una identificación. Sin embargo, uno de los empleados puso en duda su capacidad para comprender las instrucciones de seguridad. De manera inmediata, le negaron la posibilidad de viajar sin un acompañante a pesar de su condición y argumentaron que no podría evacuar en 40 segundos en caso de emergencia.

“Llego al avión y me piden que por favor les entregue mi credencial de elector. Un personal de ahí me pregunta que si le estoy entendiendo. Haciéndome menos y evidenciándome ante la gente que estaba en ese momento en su lugar. No me querían dejar viajar sin un acompañante y eso tiene que cambiar”.

En su video, “Charly” mencionó que aproximadamente 20 millones de mexicanos viven con alguna discapacidad. Emitió un llamado a las autoridades y directivos de Viva Aerobús para evitar este tipo de situaciones discriminatorias.

“Las personas con discapacidad también tienen derechos y garantías individuales que se tienen que cumplir. Saben cuál fue la razón que me dieron que no cumplo con las condiciones de seguridad para poder evacuar en los 40 segundos si el avión se llega a caer. Necesitamos cambiar esta realidad que viven 20 millones de mexicanos en el país, pero no solamente me estoy quejando, me estoy ofreciendo a ayudar”.

Carlos Andrés Pérez