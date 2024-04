Campal de altura: albañiles se agarran a golpes en construcción de edificio

Albañiles se agarran a golpes en construcción. Foto: Captura / X @ema_berte

¿Ya lo habías visto? Un grupo de albañiles se volvieron virales por protagonizar una pelea durante la construcción de un edificio.

Albañiles se agarran a golpes en construcción de edificio

En un video compartido en X se muestra a un grupo de albañiles en los bloques de la construcción de un edificio.

Ver más cuando se encuentren los albañiles de la constructora emaberte con la constructora alesantosi pic.twitter.com/FgSyYdOULk — ema (de Román) (@ema_berte) April 10, 2024

Sin embargo, no llamaron la atención por su trabajo, sino por protagonizar una pelea en la que se dieron con todo lo que tenían a su alcance.

En un primer momento, se logra observar a un albañil, de camisa negra, mientras se golpea con uno de sus compañeros (chaleco verde).

Sin embargo, al ver la acción, los demás obreros se acercan para defender a su amigo, por lo que inicia una pelea campal entre todos.

Incluso, uno de los albañiles, en un momento de enojo, agarra un palo y golpea a otro compañero, quien sube con molestia al borlote.

Momentos después, los obreros bajan de la plataforma y se vuelven a agarrar a golpes, pero en la zona plana del edificio.

Así, una vez en el concreto, los ánimos no se calman, por lo que se golpean de nuevo. Al final, no se sabe en qué lugar ni por qué inició la campal.

¿Qué dicen los usuarios de albañiles que se agarran a golpes?

Los usuarios de redes sociales no dudaron en reaccionar al video de los albañiles que se agarraron a golpes en la construcción de un edificio.

“Se dieron con todo”, “Todo por no trabajar”, “Hubo de mole”, “Ésas son peleas”, “Si no tengo un trabajo así, no quiero nada”, son algunos de los comentarios.

[NO DEJES DE LEER: Se pasó con la mordida: vinculan a mujer que arrancó un dedo a otra en gimnasio de Monterrey]

A pesar de lo curioso y divertido del video, algunos usuarios se dijeron molestos, pues pudo ocurrir un accidente.