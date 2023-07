¡Viven en el 2030! Albañiles mexicanos en EU llegan en carretilla a un Taco Bell

Albañiles llegan en carretilla a Taco Bell en EU. Foto: TikTok buleraul0808

Un usuario de TikTok compartió un divertido video que muestra a dos albañiles, presumiblemente mexicanos, en la fila de un restaurante Taco Bell, en Estados Unidos (EU). Sin embargo, causaron sensación al llegar en un vehículo muy particular: una carretilla.

Albañiles en EU llegan en carreta a Taco Bell

El clip fue compartido por el usuario Bule, quien logró captar a dos albañiles formados en la fila drive thru (auto-servicio) de un famoso restaurante Taco Bell, en Estados Unidos.

A pesar de que este tipo de servicio es exclusivo para coches, los sujetos llegaron en una carretilla, muy utilizada por los artesanos de la construcción, y fueron atendidos, sin problema, por la empleada.

La carretilla es manipulada por dos hombres; uno de ellos es el encargado de su función, mientras que el otro va sentado en la zona de carga, algo así como un chofer y su copiloto.

“La raza mexicana, nuestra raza, sinceramente, no conquistamos el mundo, porque no queremos, pero esto, sinceramente, no sólo me causa risa a mí, sino a todos los que están en los vehículos”, se escucha decir al usuario que, aparentemente, grabó el video.

¿Qué más vemos en el video de los albañiles en EU que llegan en carretilla a un Taco Bell?

Al llegar su turno, muy tranquilos y con total amabilidad, los albañiles realizan su pedido, que incluye un par de refrescos. Incluso, no dejan de sonreír, ya que fueron sorprendidos por las cámaras.

Finalmente, al recibir su orden, los albañiles, sin faltarle al respeto a nadie, salen del Taco Bell y se dirigen a su zona de trabajo: una construcción que estaba justo enfrente del lugar.

El divertido video generó todo tipo de comentarios y reacciones, entre ellos “Así somos los mexicanos, nos vale madr*e”, “Iban en un vehículo, no les podían negar el servicio” y “No conquistamos el mundo”.

¿Qué es Taco Bell?

Taco Bell es una cadena de restaurantes especializada en comida mexicana, muy famosa en EU. Fue fundada en 1962 por Glen Bell y, actualmente, es uno de los restaurantes más famosos en su categoría.

Hoy en día, Taco Bell es conocido por su menú variado que incluye tacos, burritos, quesadillas, nachos, chalupas y otros platillos mexicanos adaptados al gusto estadounidense.