El periodista Alejandro Villalvazo está en el ojo del huracán, después de que en el espacio informativo en el que participa, en TV Azteca, protagonizará un debate sobre la licencia menstrual con dos de sus compañeras.

Tras expresar, a manera crítica, que le sorprendía la actitud de sus compañeras en torno a la licencia laboral para mujeres y personas menstruantes, Villalvazo fue duramente criticado en redes sociales por “su falta de empatía”.

¿Qué dijo Alejandro Villalvazo sobre la licencia menstrual?

En un video, captado en plena transmisión televisiva, antes de que entraran al aire, Alejandro Villalvazo se enfrascó en un debate con sus compañeras Christian Lara y Mónica Castañeda sobre la propuesta en materia laboral para otorgar licencia menstrual en la Ciudad de México (CDMX).

El Congreso de la Ciudad de México aprobó recientemente una nueva reforma, la cual permite que las personas menstruantes puedan obtener una licencia laboral con goce de sueldo de hasta tres días por dolores extremos.

“Me sorprende la actitud de ustedes, mujeres compañeras de trabajo… Me sorprende muchísimo”, expresó Villalvazo para después señalar que dicha licencia debería de darse solamente con un estudio médico que determine que quien está menstruando no puede presentarse a trabajar.

“A mí lo que más me preocuparía es cuántas mujeres, de entrada, tenemos acceso a un ginecólogo”, señaló una de sus compañeras como respuesta, a lo que Villalvazo insistió en que la licencia tendría que ser determinada por el IMSS o el ISSSTE.

“Es que nada quieren”, señaló el periodista ante la sorpresa de sus compañeras, quienes le espetaron que, bajo su argumento, tendrían que hacer una cita en las dependencias señaladas: “mi periodo dura tres días y la cita me la dan el quinto”, a lo que recibieron como respuesta una carcajada del comunicador.

“Esto que están diciendo, justamente; esto es lo que el Congreso de la Ciudad de México está ‘palomeando’ para que cambien las condiciones y entonces te puedan hacer ese estudio, para que entonces justifiques o no”. Alejandro Villalvazo.

Al respecto, Christian Lara contestó que el estudio no indicaría si el dolor sería incapacitante, lo que fue apoyado por Mónica Castañeda, quien señaló que el dolor no es necesariamente producto de una enfermedad ginecológica.

Tunden a Alejandro Villalvazo en redes sociales

Tras viralizarse el video, decenas de usuarios de redes sociales criticaron la actitud de Villalvazo ante la reforma laboral, la cual permite que las mujeres y personas menstruantes que trabajan puedan ausentarse del trabajo hasta por ocho horas al mes.

“Lo dice alguien que nunca ha sentido cada mes calambres intensos abdominales, dolores en la espalda baja, vientre, náuseas, diarrea, etc; me gustaría verlo intentar aguantar lo que muchas mujeres sentimos cada mes, no aguantaría esos calambres”. Comentario de usuaria de Twitter @MiriamSalgado87.

“Ni siquiera la deja hablar, no tiene ningún argumento sólido y lo único que hace es demostrar su ignorancia, qué coraje con ese tipo”. Comentario de usuaria @pincheanita.

“Un hombre hablando sobre menstruación joder. Ellos jamás sabrán lo que es tener un cólico y se nota que habla enojado cuando Mónica y Christian lo corrigen, te pasaste Alejandro Villalvazo. No opinen solo por opinar y sobre todo sin saber”. Comentario de usuario @angelinferno8.

¿Qué ha contestado Alejandro Villalvazo?

Tras viralizarse el video y ser blanco de críticas, Villalvazo tuiteó un mensaje en el que señaló que la opinión es de todos, “no es exclusiva de nadie” y llamó a no dejarse “callar”.

“No te calles, que nadie te calle. Opina, fórmate un criterio, pero siempre con el contexto completo”. Alejandro Villalvazo en Twitter.

Hace un día, el comunicador había subido un video a TikTok en el que llamó a abrir el debate en torno al permiso con goce de sueldo por menstruación incapacitante en el que dijo que, “de loco no me han bajado las mujeres con las que he platicado”.

Villalvazo señaló que el permiso de tres días con goce de sueldo por dismenorrea se aprobó en el Congreso de la CDMX y debe pasar al de la Unión para “que sea reforma de ley”, lo que consideró una “gran noticia”.

“Resulta que no… Las mujeres con las que he platicado me han dicho que yo que voy a saber de cólicos y de abundante flujo; que ellas no tienen que andar poniendo su intimidad de pretexto para faltar al trabajo, que las pone en desventaja frente al hombre…”. Alejandro Villalvazo.

El debate continúa generándose en redes sociales.