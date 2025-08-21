Arman “competencia de clavados” en el Mercado de Abastos de Guadalajara tras inundaciones

GENERANDO AUDIO...

FOTO: Cuartoscuro | Getty Images | Ilustrativa.

Las intensas lluvias que cayeron este miércoles en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, provocaron encharcamientos e inundaciones en distintas zonas de la capital tapatía. Sin embargo, en medio de la tempestad hubo quienes tomaron la situación con buen humor.

Y es que, en un video que se ha hecho viral en redes sociales, se puede observar cómo un grupo de jóvenes armó una “competencia de clavados” para aprovechar los anegamientos que se formaron en las calles del Mercado de Abastos de Guadalajara.

Calles inundadas se convierten en fosa de clavados

En las imágenes que circulan en internet se observa cómo al menos tres jóvenes realizan “acrobacias acuáticas” en una de las vías que circundan el Mercado de Abastos de Guadalajara y que se encuentra completamente inundada, al punto que el agua supera la altura de las llantas de los autos que quedaron varados en la zona.

En los breves clips de a penas 17 segundos, se alcanza a apreciar que, sin ningún temor o precaución, estos jóvenes se lanzan tremendos clavados con todo y piruetas de espalda y frente hacia el encharcamiento.

En medio de gritos de “otro, otro”, risas y aplausos de los presentes, los tres jóvenes complacían a los fanáticos que los alentaban a continuar echándose clavados en el agua de las inundaciones; muy a pesar de que éstas tenían un color turbio y en las calles había al menos una decena de autos que quedaron varados por las lluvias.

Precipitaciones afectan Guadalajara

Las intensas lluvias que se presentaron en Guadalajara este miércoles fueron producto de una onda tropical ubicada frente a las costas del sur de México en combinación con el ingreso de humedad de ambos litorales e inestabilidad de la atmósfera en la parte alta, informó el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara (UDG).