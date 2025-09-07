Difunden video de asalto a hipnotista John Milton; hubo hasta disparos

GENERANDO AUDIO...

Hipnotista John Milton. Foto: Cuartoscuro

El hipnotista John Milton fue víctima de la delincuencia mientras transitaba sobre la autopista Culiacán-Eldorado hace unos días; sin embargo, el video del momento en el que fue despojado a mano armada se compartió de manera reciente en redes sociales.

De acuerdo con la grabación, los delincuentes viajaban en un auto color gris, en el que también emprendieron la huida tras quitarle la camioneta color blanco al famoso hipnotista John Milton.

Sin embargo, tras amenazarlo con arma de fuego, y antes de emprender la huida sobre la despejada carretera, los asaltantes dispararon al suelo, aparentemente, en varias ocasiones, lo que llevó al hipnotista a hacerse ligeramente para atrás.

Luego de hacerse público el video del asalto de John Milton, el equipo del hipnotista emitió un comunicado en donde confirmó el robo y destacó que el famoso habría resultado ileso.

“Queremos aclarar que John Milton se encuentra bien y sin ninguna lesión. Lamentablemente, fue víctima del robo de su camioneta, pero ya está a salvo”, destacó el equipo del hipnotista.

Además, John Milton aseguró horas después que la camioneta había sido recuperada junto con la mayoría de todas las pertenencias.

John Milton rompe el silencio

Tras el asalto y el comunicado por parte de su equipo, John Milton apareció en redes sociales y agradeció las “gigantescas” muestras de cariño y enfatizó sobre su bienestar.

“Una noche después de estos momentos tan interesantes que hemos tenido donde formamos parte de las estadísticas. Yo quiero agradecer a todas las personas que me han mostrado las gigantescas muestras de cariño, esas muestras gigantescas de amor a mi esencia… estoy bien, mi familia está bien”