Perro muerde la cabeza de una mujer; ataque es captado en video

Foto: Perro | Ilustrativa

Una mujer fue atacada por un perro en la calle. Las imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad y rápidamente se viralizaron, en ellas se ve como el can busca atacar a la mascota de la chica y termina derribándola y mordiéndole la cabeza.

¿Cómo fue el ataque del perro a la mujer?

De acuerdo con las imágenes, la mujer caminaba detrás de su pequeño perro en calles de Brasil, cuando, de momento, salió el otro animal de una casa que tenía la puerta abierta. De inmediato trató de atacar a la mascota de la chica, quien logró cargar a su can evitando que fuera herido.

Sin embargo, la ira del animal no paró y buscó, por varios medios, atacar al otro perro. Los intentos de un hombre para detener el ataque fueron en vano, pues, pese a lanzar golpes con un recogedor.

En medio de los movimientos para evitar las mordidas del alterado perro, la mujer perdió el equilibrio y terminó en el piso, situación que el can aprovechó para morder la cabeza de la chica.

Con la mujer en el piso, el ataque del perro se intensificaba sin que los golpes lanzados por el hombre pudieran hacer que dejara de morder la cabeza de chica.

El ataque llamó la atención de los vecinos, quienes salieron a tratar de parar las mordidas que el perro lanzaba a la joven que, en el piso, trataba de defenderse el animal.

De acuerdo con las imágenes, al menos cuatro personas trataron de frenar la situación. Uno de los vecinos jalaba al perro con la intensión de alejarlo de la mujer.

Tras varios intentos y segundos después, finalmente el perro pudo ser separado de su víctima. Según el video, dos personas lograron alejarlo y terminar con el ataque.

La situación generó todo tipo de reacciones entre los usuarios de redes sociales.