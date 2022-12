Ayuda a encontrar a Bruno; familia busca con megáfono a su perro perdido en la CDMX

Bruno es un perrito criollo de la CDMX que está perdido desde el viernes 16 de diciembre, y tanto su familia como sus cuidadores no han descansado hasta dar con su paradero. Con el objetivo de encontrarlo, han usado una camioneta con un servicio de perifoneo. “No nos detendremos hasta encontrarlo“, exclaman por el altavoz.

A través de redes sociales, circula un video que muestra a una camioneta tapizada con anuncios en los que se ve a Bruno, un perrito de color negro que se perdió el pasado viernes 16 de diciembre. Para duplicar esfuerzos, sus dueños y cuidadores usan un servicio de perifoneo para pedir ayuda en múltiples colonias de la Ciudad de México.

“Vecino, ayúdanos, estamos buscando a nuestro perrito. Se llama Bruno, es un perrito de raza criolla color negro, en su pechito tiene una franja color blanco. Por favor, ayúdanos, hazlo viral. Tómanos una foto, se llama Bruno, es un perrito que es de nuestra familia y no nos detendremos hasta encontrarlo”.

De acuerdo con Montserrat y Ángel, dueños del perrito perdido, acudieron a una guardería y pensión para perros en la Alcaldía Azcapotzalco para dejar a Bruno y su hermana Talula, debido a que ellos debían salir de casa. Debido a un error accidental al momento de pasearlos, el perro escapó a gran velocidad y no fue visto en todo el fin de semana.

La dueña de Bruno acudió a diversas comunidades de rescatadores caninos para poder encontrar a su mascota y recibió indicios de que fue visto en Calzada Camarones, en la Colonia Obrera Popular y Aquiles Serdán, en Azcapotzalco. “Lo que creemos es que está tomando un rumbo al norte, de Azcapotzalco hacia Tlalnepantla”, señaló Ángel.

“Es más la angustia porque no sabemos cómo pueda estar, puede estar refugiado en cualquier lugar, en cualquier rincón y la verdad hemos estado recurriendo a estos medios (…) es difícil, es doloroso y no es un simple perro, nos ha dado muchas alegrías y nos ha ayudado a superar un duelo. Es un dolor inmenso, es una situación en la que no puedes dormir ni comer”.

Montserrat, dueña de Bruno