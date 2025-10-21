¿Existe el billete de 2 mil pesos o es otro invento de internet?

GENERANDO AUDIO...

La verdad sobre la emisión del billete de 2 mil pesos. Fotos: Cuartoscuro

En redes sociales circulan imágenes del supuesto billete de 2 mil pesos, con Octavio Paz y Rosario Castellanos como protagonistas. Sin embargo, muchos se preguntan si existe este billete dentro de la familia del Banco de México.

todos los detalles.

¿Existe el nuevo billete de 2 mil pesos?

Hasta el momento, el Banco de México no ha autorizado la emisión de esta denominación.

El rumor tomó fuerza tras la renovación de la familia de billetes mexicanos, pero Banxico confirmó que la nueva serie sólo incluye los de 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Actualmente, la institución trabaja en mejorar la seguridad, durabilidad y accesibilidad del papel moneda, sin planes de agregar una denominación mayor.

Ni en los comunicados oficiales del Banco de México ni en el Diario Oficial de la Federación (DOF) aparece autorización alguna para crear un billete de 2 mil pesos.

Así es el billete falso que circula en redes

El billete falso que ha engañado a muchos muestra a Octavio Paz y Rosario Castellanos en el anverso, acompañados de mariposas monarca y bosques templados en el reverso.

Aunque el diseño parece real, se trata de una imagen manipulada digitalmente con inteligencia artificial, la cual no corresponde a ninguna familia oficial del Banco de México.

Todos los anuncios sobre nuevas emisiones se publican únicamente en sus canales institucionales. Si ves publicaciones o videos anunciando su circulación, desconfía y verifica siempre la información en las páginas oficiales del Banco de México.

No caigas en la trampa

El billete de 2 mil pesos es un engaño viral. Hasta ahora, Banxico sólo trabaja en fortalecer las características de los billetes existentes, especialmente los de mayor uso diario.

El billete de 20 pesos sí está en proceso de retiro

Lo que sí es real es que el billete azul de 20 pesos, con la imagen de Benito Juárez y Monte Albán, está en proceso de retiro desde el 10 de octubre. Esto significa que los bancos deben enviarlo a Banxico, aunque sigue siendo válido para pagar y circular en todo el país.

En su lugar, continúa vigente el billete conmemorativo de 20 pesos del Bicentenario.